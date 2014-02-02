زنگ خطر کاهش جمعیت در سال 85 به صدا در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحیم رئوفی با اشاره به برگزاری اولین همایش بین المللی اخلاق تولید مثل، افزود: حضور مشاور مقام معظم رهبری، وزیر بهداشت و برخی مدیران بخش سلامت کشور اعم از دولت و مجلس نشان از اهمیت این همایش دارد.

وی افزود: نتایج این همایش در جال جمع بندی و ارسال به مدیران نظام و موسسات علمی کشور است.

رئوفی با اشاره به دغدغه افزایش جمعیت در جامعه اظهارداشت: در طی 25 سال گذشته در ارتباط با کاهش جمعیت یک سقوط آزاد در کشور داشتیم و از نظر آمارهای جهانی در رابطه با کنترل جمعیت موفق ترین کشور دنیا بوده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد: در سال 85 زنگ خطر کاهش جمعیت در کشور به صدا در آمد و رهبر معظم انقلاب در خصوص پیری جمعیت به مسئولین توصیه هایی کردند.

رئیس اولین کنگره اخلاق تولید مثل خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت تنها تولید بچه نیست و متولی این امر نیز تنها وزارت بهداشت نیست زیرا این موضوع یک مسئله بین بخشی و فرابخشی است که می بایست همه دستگاههای متولی در این مسیر همکاری کنند.

وی اضافه کرد: افزایش جمعیت شامل کمک به زوجهای نابارور در جهت بچه دار شدن، کاهش سن ازدواج، کاهش طلاق و کاهش تصادفات جاده ای است، که اراده ملی در جهت رسیدن به اهداف مدنظر رهبری می طلبد.

رئوفی همچنین با اشاره به تلاش مجموعه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی جهرم اظهار داشت: امروز در بحث سلامت بخشهای درمانی، بهداشتی و دارویی همگام با حوزه های مختلف کشور تلاش های خوبی داشتیم اما در برخی موضوعات نظارتی همکاری و تعامل بیشتر دستگاه ها مورد نیاز است.