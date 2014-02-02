تیم فوتبال پاس همدان به دنبال پیروزی در خانه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان در چهارچوب هفته هجدهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور در خانه میزبان تیم پیکان تهران است.

تیم پاس همدان در این دوره از رقابت های لیگ دسته یک کشور با تیم های ایران جوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران، یزد لوله، راهیان کرمانشاه، پارسه تهران، مس رفسنجان، ابومسلم خراسان، بدر بندر گنگ، آلومینیوم و پرسپولیس شمال در جدول رده بندی گروه دوم قرار دارند.

در هفته هجدهم تیم پاس همدان در حالی به مصاف با تیم پیکان تهران می رود که با انجام 15 بازی و کسب 17 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد گرچه تیم پاس یک بازی نسبت با تیم های دیگر کمتر دارد.

همچنین تیم پیکان تهران نیز با انجام 16 بازی و کسب 24 امتیاز در رده چهارم جدول جا خوش کرده است و تیم پاس بازی سختی را در مقابل این تیم در خانه دارد.

تیم پاس همدان در پیکار با تیم پیکان تهران و با کسب سه امتیاز می تواند در جدول رده بندی جایگاه خود را بهبود بخشد و خود را در این جدول بالا بکشد که با تلاش و روحیه بالای بازیکنان تیم پاس همدان در این دیدار امید می رود که این تیم در خانه بتواند امتیاز با ارزش این بازی را از آن خود کند.

بازی بین دو تیم پاس همدان و پیکان تهران یک شنبه، 13 بهمن ماه ساعت 14 و پانزده دقیقه در استادیوم قدس همدان برگزار می شود.