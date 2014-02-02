امضای تفاهم نامه مشترک بین انتشارات سروش و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی و انتشارات سروش همزمان ایام الله سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، تفاهم نامه مشترک همكاری و تولید آثار مشترک امضا کردند.
با توجه به رسالت مهم تلاش در جهت رفع نیازهای علمی کشور از طریق گسترش ارتباط، همکاری، همفکری و بهرهگیری از تواناییهای علمی، پژوهشی و آموزشی، این تفاهمنامه میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسات تابعه و انتشارات سروش در 5 ماده و 17 بند به امضای حجت الاسلام و المسلمین علیاكبر رشاد و مهدی فضائلی رسید.
در بندهای این تفاهم نامه به مواردی از جمله انجام پژوهشهای مشترک، مشاركت در تحقيق و انتشار تحقيقات طرفين، مشاركت در توليد محتوا و انتشار مجلات علمی، فكری، مشاركت در ترجمه و انتشار آثار طرفین كه قابليت عرضه بينالمللی دارند و مشاركت در ترجمه و انتشار آثار علمی فكری ارزشمند فارسی كه قابليت عرضه بين المللی دارند، تاکید شده است.
این تفاهمنامه همچنین راههای توسعه مناسبات فرهنگی، انتشاراتی و پژوهشی دو مجموعه را برای دستیابی به اهداف مشترک باز گذاشته. بر این اساس معاونت فرهنگی انتشارات سروش و معاونت علمی، پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در این راستا اهتمام جدی خود را برای تحقق برنامههای پژوهشگاه و سروش به کار خواهند بست.
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