تخفیف ویژه برای فعالسازی سرویس پیامک تلفن ثابت

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارائه‌کننده سرویس پیامک شماره تلفن ثابت به مناسبت دهه مبارک فجر، اقدام به ارائه تسهیلات به کاربران سامانه پیامکی و مشترکان تلفن ثابت در تهران کرده است.

کاربران عضو سامانه اینترنتی پیامک شماره تلفن ثابت می‌توانند در جشنواره پیامکی دهه فجر شرکت کرده و از 12 تا 22 بهمن ماه سال جاری از تخفیفات ویژه برای خرید اعتبار پیامکی خود استفاده کنند.

آن دسته از مشترکان تلفن ثابتی که تاکنون موفق به استفاده از این سرویس نشده‌اند نیز می‌توانند تا پایان امسال از تخفیف 50 درصدی برای فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت به‌صورت اعتباری بهره‌مند شده و از طریق ثبت‌نام در سایت مخابرات تهران sms.tct.ir یا asanak.ir و یا مراجعه به دفاتر مخابراتی در تهران، پس از طی حداکثر یک روز کاری، از امکانات این سرویس بهره‌مند شوند.

سرویس ارسال پیامک با شماره تلفن ثابت که با استفاده از فناوری های روز مخابراتی و از طریق سامانه اینترنتی راه‌اندازی شده، این امکان را در اختیار مشترکان تلفن ثابت قرار می‌دهد تا به جای استفاده از شماره‌های پیامکی مجازی 1000، 2000 و 3000، با شماره تلفن ثابت خود و با پیش شماره 021، در هر ساعت از شبانه‌روز و از هر کجای دنیا ارسال و دریافت پیامک داشته باشند.

سرویس ارسال و دریافت نمابر (فکس) اینترنتی نيز به‌زودی بر روی همین سامانه راه اندازی خواهد شد.