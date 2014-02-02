سیدوحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه به اینکه تیم ماهان تندیس قم در رقابت های پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بختی برای کسب عنوان قهرمانی ندارد صد در صد به دنبال کسب عنوان قهرمانی در جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور است.

وی ادامه داد: شرایط برگزاری بازی های حذفی با لیگ کاملا متفاوت است و قطعا تمام تیم ها با انگیزه کسب پیروزی گام به زمین مسابقه می گذارند چون دیگر مسابقه تکراری یا دوره ای در کار نیست و هر تیم تمام توانش را برای کسب پیروزی به کار می گیرد.

مربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم افزود: تیم ما نیز با بهترین بازیکنان خود که سه روز پیش در رقابت های لیگ برتر با تیم صدرنشین دبیری تبریز بازی کرد و توانست اولین باخت این فصل را به حریف تحمیل کند، حالا آماده بازی با تیم پرسپولیس تهران در جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور است.

وی در ادامه با بیان اینکه تیم فوتسال ماهان تندیس قم برای کسب عنوان قهرمانی در جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور انگیزه بسیار بالایی دارد، ابراز داشت: کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به شکلی برنامه ریزی کرده است که جذابیت هایی که هر ساله در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور وجود دارد در جام حذفی فوتسال نیز به چشم بخورد.

غیاثی بیان کرد: با این حال باید منتظر ماند و دید که این کمیته برای این منظور چه اقداماتی انجام داده و قهرمان جام حذفی فوتسال آیا مانند جام حذفی فوتبال آیا قرار است به جام باشگاه های آسیا برود یا برنامه ریزی دیگری برای تیم قهرمان صورت می گیرد.

وی یادآور شد: این در حالی است که تیم های شرکت کننده در جام حذفی فوتسال شامل14 تیم حاضر در لیگ برتر، 18 تیم حاضر در لیک دسته اول، 18 تیم حاضر در لیگ دسته دوم و تیم های صعود کننده از مرحله اول این دوره از رقابت ها خواهد بود.

مربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم اضافه کرد: محمد وزیرزاده که در دیدار تیم فوتسال ماهان تندیس قم با دبیری تبریز صدرنشین لیگ برتر به دلیل سه اخطاره بودن حضور نداشت در این بازی می تواند به میدان برود، ضمن اینکه دیگر نفرات ما نیز کاملا آماده رویارویی با پرسپولیس تهران هستند.

