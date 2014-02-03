به گزارش خبرگزاری مهر چهارمین نشست نقد کتاب فرهنگسرای فناوری اطلاعات، به نقد کتاب «اعترافات رماننویس جوان» اختصاص دارد . این نشست روز سهشنبه 15 بهمن با همکاری نشر روزنه و با حضور «مرتضی کربلاییلو»، «عباس پژمان»، «یوسف انصاری» و مترجم کتاب یعنی «رضا علیزاده» برگزار خواهد شد.
كتاب اعترافات یک رمان نویس جوان شامل مجموعۀ چهار درسگفتار است كه در یكی از دانشگاههای آمریكا ایراد شده است. اكو با طنز مخصوص به خود دربره نام گذاری این اثر میگوید از این جهت عنوان «رماننویس جوان» را بر خود نهاده كه اولین رمانش، یعنی «نام گلسرخ» را در سال 1980 و در پنجاهوچند سالگی منتشر كرده. پس به این ترتیب خودش را رماننویسی جوان و البته با آیندهای پیش رو بهشمار میآورد كه تاكنون شش رمان نوشته و احتمالا طی پنجاه سال آینده رمانهای زیاد دیگری منتشر خواهد كرد.
اكو در این كتاب از منظر یك نظریهپرداز ادبی به تفاوتهای «نویسندگی خلاق» با «نویسندگی آكادمیك» میپردازد و تجربیات خود را در زمینۀ رماننویسی با خوانندگان در میان میگذارد.
نشست نقد و بررسی کتاب «اعترافات رماننویس جوان» سهشنبه 15بهمن ساعت 16:30 در فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابانهای کارگر جنوبی و جمهوری برگزار میشود و حضور برای علاقهمندان آزاد است.
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