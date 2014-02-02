4 طرح کشاورزی در لرستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ظهر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در این راستا طرح مرغداری گوشتی 20 هزار قطعه ای در روستای باباقلی شهرستان کوهدشت افتتاح شد.

مهرداد غضنفری ادامه داد: این طرح با سه هزار و 500 میلیون ریال در قالب 350 میلیون ریال سهم مجری و سه هزار و 150 میلیون ریال تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه افتتاح شد.

وی بیان داشت: با بهره برداری از این طرح مرغداری گوشتی 20 هزار قطعه ای برای پنج نفر اشتغال ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: همچنین همزمان با دهه فجر طرح پرورش مرغ گوشتی در روستای ملیم دول با 3500 میلیون ریال تسهیلات بانکی و از محل طرح توسعه به بهره برداری رسید.

غضنفری ادامه داد: با افتتاح این طرح برای چهار نفر اشتغال ایجاد شد.

وی یادآور شد: همچنین با حضور جمعی از مسئولین شهرستان خرم آباد طرح آبیاری تحت فشار در روستای ده باقر در سطح 2.5 هکتار، با اعتبار بالغ بر 117 میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه و به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: در این راستا طرح پرواربندی گوساله در روستای چنارکل به میزان 100 رأس با هزار و 800 میلیون ریال تسهیلات بانکی از محل طرح توسعه افتتاح شد.

غضنفری ادامه داد: در اجرای این طرح 200 میلیون ریال آورده مجری بود که با اشتغالزایی دو نفر به بهره برداری رسید.