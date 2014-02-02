دیدار زیپی لیونی و رئیس سابق دستگاه اطلاعات عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، زیپی لیونی وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و مسئول مذاکرات سازش صهیونیست ها با تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته با ترکی بن فیصل رئیس سابق دستگاه اطلاعات عربستان سعودی در کنفرانس مونیخ دیدار کرد.

در این دیدار شاهزاده سعودی از دیدار زیپی لیونی ابراز خرسندی و امیدواری کرد که مواضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از حالت افراطی خارج و میانه رو تر شود. مسئول مذاکرات سازش رژیم صهیونیستی در پاسخ به این پرسش که چرا اسرائیل به طرح صلح عربی بی اعتماد است گفت: طرح صلح عربی دارای عناصر مثبتی است.

به جزئیات بیشتری از دیدار لیونی و مقام سعودی اشاره ای نشده است. در همین راستا قرار است امروز زیپی لیونی و تنی چند از مسئولان رژیم صهیونیستی با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر مونیخ آلمان دیدار و درباره مذاکرات سازش گفتگو کنند.