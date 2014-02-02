ضریب اطمینان حفاظت خط 230 کیلوولت شهید بسطامی شاهرود افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا ترحمی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از تاسیسات برق منطقه ای استان سمنان در شاهرود، در گفتگو با خبرنگاران، از تعویض سیستم تله پروتکشن (حفاظت از راه دور) خطوط انتقال در شاهرود خبر داد.

وی افزود: با توجه به اهمیت حفاظت از راه دور در خط 230 کیلو ولت شهید بسطامی به شاهرود، سیستم جدید جایگزین سیستم قبلی شد.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان در خاتمه اظهار داشت: با تعویض این سیستم ضریب اطمینان حفاظت این خط در مواقع بروز خطا افزایش یافته و در نتیجه بهبود شاخص حفاظتی و پایداری شبکه را شاهد خواهیم بود.