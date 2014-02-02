برگزاری رزمایش مشترک ارتش در جهت توانمندسازی نیروی هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علیرضا برخور جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه همایش یادواره 33 شهید نیروی هوایی که امروز یکشنبه در فرماندهی آموزشی شهید خضرایی برگزار شد در پاسخ به سئوالی درباره برنامه های نیروی هوایی برای سال آینده گفت: در سال آینده رزمایش مشترک ارتش در راستای ارتقای توانمندی نیروی هوایی برگزار می شود.

وی در مورد نمایشگاههای دهه فجر نیز ادامه داد: نمایشگاههای دهه فجر، فرهنگی، معنوی و در رابطه با انتقال و آشنا کردن جوانان و چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی برگزار می شود.

برخور در پایان دلایل برگزاری مراسم امروز را قدردانی از خانواده های 33 شهید نیروی هوایی دانست و گفت: شهادت این شهیدان نشان دهنده استقامت فرهنگ انقلاب و بصیرت موجود در این خانواده هاست.