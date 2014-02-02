امام (ره) در بحث قضا منویات بلندی داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تجدید میثاق مسئولان عالی قضائی با آرمانهای امام خمینی(ره)، با اشاره به این مطلب که کارهای خوبی در دستگاه قضایی انجام شده است گفت: در موضوع کیفیت، کمیت و اتقان آرا دستگاه قضایی رشد بسیار خوبی داشته است.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به این نکته که حضرت امام خمینی(ره) درباره دستگاه قضایی کشور کلمات بلندی دارند، افزود: ایشان به علما و کسانی که شرایط قضاوت را داشتند در برهه های مختلف تذکر می‌دادند که برای شکل‌گیری دستگاه قضایی اقدام لازم را انجام دهند.

وی افزود: ایشان به موضوع استقلال دستگاه قضایی و اقتدار این قوه توجه فوق‌العاده‌ای داشتند و البته در کنار این دو نکته به سلامت کار دستگاه قضایی هم اهمیت می‌دادند.

آملی لاریجانی به فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره) اشاره کرد و گفت: در این فرمان در چندین ماده بخصوص به دستگاه قضایی اشاره شده و ایشان فرموده بودند درباره هر فردی بدون توجه به مقامش باید رسیدگی شود و اگر حکمی صادر شد باید آن حکم اجرا شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است نظامی که بی بدیل و خاص است زیرا معمار این نظام هم بی بدیل و خاص بوده است .

وی گفت: مهمترین شاخصه نظام جمهوری اسلامی پیوند میان معنویت و مردم سالاری است زیرا پیوند دادن این دو نکته فوق العاده مهم است.

آملی لاریجانی گفت: به طور قطع ما تا رسیدن به آرمانهایی که امام راحل برای دستگاه قضایی تبیین کرده‌اند فاصله داریم اما تا امروز تلاش کردیم تا ساختارهای دستگاه قضایی بر مبنای اسلامی شکل پیدا کند.ژ

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز قوانین متعددی به تصویب رسیده است که یکی از تاکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی شدن قوانین بوده است.