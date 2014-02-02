دهه فجر از ظرفیت هایی است که باید خدمات نظام به مردم ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: ما وظیفه داریم در دهه فجر دستاورهای 35 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی را برای مردم تبیین کنیم و خدمات وافر نظام را در اقصی نقاظ کشور اطلاع رسانی کنیم .

وی افزود: در انقلابات 100 ساله اخیر جهان هیچ انقلابی به اندازه انقلاب ایران دشمن نداشته است و جمهوری اسلامی ایران سرسبد حکومت های اسلامی منطقه و جهان بوده است .

وی ادامه داد: در دهه فجر باید خدمات نظام را به ویژه در بخش های اهل سنت نشین را اطلاع رسانی کنیم چون جمهوری اسلامی ایران در دل خودش خدمات ارزشمندی را به مردم ولایت مدار ارائه کرده است.

طهماسبی با بیان این که بعد از انقلاب دشمن با تمام توان خود تهدیدات زیادی را در همه عرصه ها بر کشور وارد کرد و خواست که جمهوری اسلامی را بشکنند و چرخ پیشرفت نظام را کند کند گفت: ولی با همت مسئولین از جمله بسیج که امام راحل از آن به عنوان شجره طیبه نام برد امروز چرخ پیشرفت مملکت با همه توان می چرخد و امروز جزو 20 کشور پیشرفته جهان در عرصه های مختلف هستیم .

معاون سیاسی امنیتی استاندار در ادامه بیان کرد: در بخش اقتصادی علی رغم همه تهدیدهای یک سویه دشمن از ابتدای انقلاب بر ضد ایران اما دولتمردان ما امروزه به اذن رهبری در عرصه های بین المللی خوش می درخشند و این ها همه از دستاورد های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: ما امروز از استراتژی ولایت مطلقه فقیه برخوردار هستیم که در هیچ کجای جهان این استراتژی وجود ندارد و ما به لطف رهبری های مدبرانه ایشان تاکنون موفق بوده ایم و پیش رفته ایم.