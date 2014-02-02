به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه تهران در همایش یادواره سی و سه شهید نیروی هوایی در انقلاب که امروز یکشنبه در فرماندهی آموزشی شهید خضرائی برگزار شد، گفت: سالگرد سی‌وپنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را به خدمتگزاران نظام و انقلاب تبریک می گویم. شما در دوران ستمشاهی یادآور آن خدمات هستید.

وی ادامه داد: من این توفیق، عزت، سرافرازی، عظمت و اخلاص را به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و واقعا احساس می‌کنم عید بزرگ این عید است. این حرکتی که شما برای امت اسلامی انجام دادید، عزت‌آفرین بود و طاغوت را سرنگون کرد.

آیت الله کرمانی با بیان اینکه این انقلاب به بعثت حضرت رسول(ص) شبیه است، افزود: دوران جاهلیت، فسادها، جنایت ها، چپاول و خونریزی ها را همه می دانیم. رسول اکرم(ص) در بین آن جمع قدم گذاشت و بعد از گذشت 23 سال جامعه را متحول کرد و اینها به برکت اسلام بود.

وی افزود: شما دوران ستمشاهی رضاخان و محمدرضا را دیدید و یا شنیدید. فرهنگ جامعه و اقتصاد و نظام اجتماعی را لمس کرده اید. نظامیان ما که مسئولیت حفظ کشور را برعهده داشتند دیدید چه وضعیتی داشتند و خبری از اسلام و قرآن نبود. البته سعی می کردند ظواهر را حفظ کنند تا مردم را فریب دهند. از قبیل اینکه شاه به مکه می رفت و در مراسم عاشورا بعضا شرکت می کردند، اما این ظواهر بود و حقیقت نظام ستمشاهی به این شکل نبود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه آن روزها عزت برای مردم وجود نداشت، ادامه داد: مستشاران آمریکایی به ایران آمدند و به نظامیان ما فرمان می دادند، در منطق قرآن این نوع فرمانبرداری یک نوع عبودیت است و یا در مساله کشف حجاب رضاخان دستور داد همه باید سربرهنه بیرون بیایند.

وی سپس به ورود امام(ره) در سال 57 به کشور اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره) با خودش برای امت اسلامی عزت و شرف آورد و طاغوت زمان را سرنگون کرد و حکومت اسلامی را بوجود آورد.

آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به اینکه امام(ره) در شرایط سختی این حرکت را آغاز کردند، افزود: امام(ره) در شرایطی این حرکت را آغاز کردند که عده زیادی از نخبگان می گفتند آقا به جایی نمی رسی و فایده‌ای ندارد چون شاه پشتیبان قوی دارد و دنیای سلطه. کشورهای مقتدر جهان حامی شاه هستند و انواع حمایت ها و تعلیمات نظامی را برای سرکوب مردم انجام می دهند. همچنین آن زمان ها ساواکی بر کشور حاکم بود که رفتار انسان ها و کلمات آنها را زیرنظ داشت.

وی با بیان اینکه در دوران ستمشاهی روحانیون شکنجه و احتمالا گاهی اعدام می شدند، افزود: امام خفقان ها را شکست و ورود امام(ره) در 12 بهمن به ایران اتفاق کمی نبود، زیرا تمام ایران در قبضه قدرت عوامل شاه بود. هر چند خود ِ شاه فرار کرده بود، لذا امام(ره) تصمیم گرفت که به کشور وارد شود.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: برخی به امام پیام می دادند که به مصلحت نیست به ایران بیایید زیرا جان شما در خطر است و اگر شما آسیب ببینید همه چیز انقلاب از دست می رود، اما امام(ره) گفتند من باید به ایران بیایم اینها تدابیر الهی است که مغز انسان های عادی درک نمی کند، اما انسان های الهی می گویند فرمان خدا است.

وی با بیان اینکه امام مثل پیامبر اسلام(ص) در مقابل تهدیدات و تحریم ها ایستادگی کردند، افزود: اصلا امام(ره) اجازه نمی دادند که درگیری با سلاح باشد. مردم ایستادند و نتیجه مقاومت این شد که به شاه خبر دادند تمام کشور در حال سر دادن شعار مرگ بر شاه است.

آیت الله موحدی کرمانی گفت: امام فرمودند ما وظیفه خود را انجام می دهیم و نتیجه دست ما نیست. در آن روزها مکرها و خودعه ها از سوی عوامل شاه بسیار بود و حکومت نظامی را برقرار کردند، اما امام(ره) فرمان دادند حکومت نظامی را بکشنید.

وی با بیان اینکه فرمان امام مبنی بر شکسته شدن حکومت نظامی، نشاندهنده شجاعت، تدبیر و اتکاء به خدا بود، افزود: دشمن به دنبال اعدام و دستگیری امام بود و اگر امام به آن حکومت نظامی اعتنا می کرد و می‌پذیرفت انقلاب تمام می شد، لذا با شکسته شدن حکومت نظامی، میلیون ها نفر بیرون آمدند.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: امام خمینی(ره) اسلام شناس و برنامه هایش مطابق با اسلام بود و اگر ما نبودیم تا در زمان پیغمبر(ص) باشیم، اما خیلی ها در زمان امام(ره) بودند و امام(ره) را درک کردند.

وی در ادامه ضمن توصیه های اقتصادی به مردم گفت: مردم ایران باید درس صرفه‌جویی را از امام خمینی(ره) یاد بگیرند و از اصراف بپرهیزند و در جشن هایشان غذاهای رنگارنگ و بیشمار صرف نکنند حتی به ما خبر می دهند غذای دست نخورده را دور می ریزند آیا این اسلام و تبعیت از امام(ره) است؟ در شرایطی چقدر انسان ها گرسنه اند و نمی توانند دارو تهیه کنند اینگونه اصراف ها کار پسندیده ای نیست.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه استقامت را از امام یاد بگیریم، گفت: امام تا آخرین نفس ایستاد، سختی ها را تحمل کرد و استقامت ورزید، لذا اگر فکر می کنیم به سادگی می توانیم دین دار باشیم، اشتباه است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: شهید مطهری، شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و سایر دوستان از حواریون امام بودند، نه مانند حواریون عیسی مسیح اصلا ملت ایران حواریون امام بودند، لذا مواظب باشیم انقلاب ضایع نشود و تردیدها بوجود نیاید.