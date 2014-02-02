کم آبی مهمترین مشکل شهرستان تاکستان است

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در مراسمی با حضور مرتضی روزبه استاندار، رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هشت کیلومتر از مسیر در دست ساخت جاده تاکستان به رزن افتتاح شد.

این مسیر به طول 79 کیلومتر با عرض محور 22 متر است که تکمیل آن 570 میلیارد ریال اعتیار نیاز دارد.

در حال حاضر 16 کیلومتر از مسیر ارتباطی تاکستان به رزن با 70 میلیارد ریال اعتبار در دست اجراست که تاکنون برای احداث 24 کیلومتر از مسیر 95 میلیارد ریال هزینه شده و30 میلیارد ریال هم برای تکمیل آن در اولویت اختصاص قرار گرفته است.

همچنین اعتبارات ابلاغی امسال این پروژه 26 میلیارد ریال است که 190 میلیون ریال آن در سال گذشته محقق شده است.

رحمانی: کمبود آب مهمترین مشکل تاکستان است

رجب رحمانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح بخشی از مسیر تاکستان به رزن گفت: مشکلات عمده منطقه تاکستان بخصوص بخش قاقازان کم آبی است که باید برای حل آن اقدام اساسی شود.

وی افزود: اگر نتوانیم برای تامین آب مورد نیاز شرب و کشاورزی منطقه اقدام کنیم سایر بخشها نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و خدمات دیگر نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

رحمانی بیان کرد: اگر تولید و کشاورزی با تامین آب مورد نیاز رونق بگیرد می توانیم به اقتصاد و درآمدزایی برسیم و کارهای دیگر را سامان دهیم.

اختصاص 2150 میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه دو هزار و 150 میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی با اولویت مناطق سردسیر روستایی اختصاص یافته که این کار می تواند زمینه برخورداری مناطق محروم روستایی از تسهیلات گاز طبیعی فراهم و رضایت مردم را بخوبی جلب کند.

وی اظهارداشت: 35 روستا در شهرستان تاکستان خارج از نوبت گازرسانی می شود که امیدواریم با تسریع در خدمات زیربنایی شاهد پیشرفت روز افزون شهرستان تاکستان در همه عرصه ها باشیم.