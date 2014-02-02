برخورد با 867 وانت بار متخلف در اروميه/ اجراي طرح ضربتي مقابله با سد معبر

مسعود شيخي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و احتمال افزایش لجام گسیخته پدیده دست فروشی در سطح شهر،‌ افزود: با توجه به ضرورت مقابله همه جانبه با این پدیده از زمان عقد قرارداد جدید با پلیس راهور ارومیه تا کنون 867 مورد وانت بار متخلف که عامل سد معبر بوده اعمال قانون شده اند.

وي ضمن تاكيد بر اينكه این روند تا روانسازی مطلوب تردد عابرین پیاده و حفظ سیمای شهر ادامه مي یابد،‌ اظهار داشت: برابر قانون عرضه و ارائه هرگونه کالا از طریق هر نوع خودروی سواری و یا باری در حاشیه خیابان و پیاده رو ها غیر مجاز و تخلف بوده و در صورت مشاهد توسط مامورین پیشگیری شهرداری ارومیه مقابله و جمع آوری می شود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداري اروميه با اشاره به بی توجهی عده ای از افراد سودجو و ایجاد اخلال در نظم شهر، اعلام كرد: گفت: شهروندان نيز بايد مایحتاج خود را از طریق فروشگاه های معتبر و غرفه های عرضه میوه تره بار تحت نظارت سازمان میادین، به رواج کسب و کار قانونی کمک کنند.

شيخي در ادامه از جمع آوري 297 متكدي از سطح خيابانهاي شهر اروميه از ابتداي سالجاري تا كنون خبر داد و افزود: بیشتر متکدیان ارومیه در خیابان های امام (ره)، عطایی، خیام، چهار راه آذربایجان و آپادانا مستقر بوده كه از متکدیان جمع آوری شده، 138 نفر مرد، 92 نفر زن و 67 نفر کودک هستند .

وي از نبود محل مناسب برای نگهداری متکدیان جمع آوری شده از سطح شهر انتقاد و با اشاره به فعالیت شبانه ورزی اکیپ های سد معبر جهت حرکت به سوی آرمان شهر بدون گدا گفت: یکی از مشکلاتی که در زمینه برخورد با تکدی گری با آن مواجه هستیم عدم وجود محلی مناسب جهت نگهداری از متکدیان جمع آوری شده است.

وی ضمن ابراز گلایه مندی از برخورد ترحم‌آمیز و کمک‌های برخی از همشهریان به این افراد و همچنین درگیری با مامورین شهرداری هنگام جمع اوری متکدیان، اظهار داشت: تا زمانیکه همشهریان از این پدیده زشت حمایت کنند تکدی گری در ارومیه ریشه کن نمی‌شود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ارومیه با بیان اینکه تکدی گری پدیده ای سیاه و بستری برای آغاز جرائم دیگر است، ادامه داد: متکدیان در اثر برخورد اکیپ‌های جمع آوری متکدی از خیابان‌ها و چهارراه‌ها به سمت درب منازل و شرکتها رفته و اقدام به تکدی‌گری می‌کنند.