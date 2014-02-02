به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي ظهر يكشنبه در حاشيه افتتاح پروژه هاي دهه فجر شيراز در جمع خبرنگاران افزود: بايد اين شهر را آماده پذيرايي از ميهمانان و مسافرين كرد و در اين ميان آنچه كه بايد مد نظر قرار داده شود زيبا سازي ورودي شهر است.

وي تاكيد كرد: اميدواريم نوروز امسال ساماندهي مناسب در ورودي شهر شيراز و داشته باشيم.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه اولويت اصلي ما توجه به طرح هاي نيمه تمام در استان فارس است، گفت: خط دوم آبرساني به شيراز از سد درودزن، تكميل ورزشگاه ميانرود، مترو شيراز، آزاد راه و خط راه آهن سريع‌السير شيراز به اصفهان، راه آهن شيراز بوشهر، راه آهن شيراز به گلگهر سيرجان از جمله طرح هاي نيمه تمام فارس است.

احمدي در خصوص ساخت ترمينال شماره دو فرودگاه شيراز نيز افزود: ساخت ترمينال جديد داخلي و خارجي فرودگاه شيراز به متراژ 26 هزار مترمربع در دست اجرا است.

وي در خصوص رسيدگي به وضعيت صنايع استان نيز تصريح كرد: رفع مشكل صنايع بحراني فارس در سال آيِنده با جديت بيشتري دنبال مي شود.

استاندار فارس با بيان اينكه بايد اشتغال را به نقطه مطلوب برسانيم تاكيد كرد: امروز شاخص‌هاي فارس در مقايسه با ساير استان‌ها در رتبه پايين‌ قرار دارد كه بايد نسبت به اصلاح آن اقدام كنيم.

احمدي در خصوص توجه به سرمايه گذاري در استان فارس گفت: با توجه به اينكه تنها راه توسعه استان فارس استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي است براي تشويق اين افراد قرار شد هر سرمايه گذاري كه با آورده 20 درصد تمايل به انجام فعاليت در استان فارس را داشته باشد 80 درصد مابقي سرمايه گذاري ارزي و ريالي را تامين مي كنيم.