دعوت از رئیس جمهور برای سفر به کهگیلویه و بویراحمد/ وجود۱۸۱۷ پروژه نیمه تمام

سیدموسی خادمی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص زمان سفر دکتر روحانی به استان گفت: قرار است نامه مشترکی توسط اینجانب و آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی نماینده محترم ولی فقیه در استان به رئیس جمهور نوشته و از ایشان برای سفر به استان دعوت شود.

وی بیان کرد: امیدوارم رئیس جمهور محترم به این نامه پاسخ مثبت دهند و در آینده ای نزدیک به این استان کوچک و محروم سفر کنند.

1817 پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد

خادمی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سرنوشت برخی مصوبات استانی اجرا نشده دولت گذشته، گفت: از این مصوبات به عنوان منبعی برای تدوین برنامه استان استفاده می شود.

وی تصریح کرد: اگر چه برخی از این مصوبات شتاب زده بودند اما نیاز استان بوده و از آنها استفاده می کنیم.

استاندار استان اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و 817 پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد که از صفر تا 90درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

خادمی اظهار داشت: بسیاری از این پروژه ها بدون مطالعه شروع شده اند و همچنین با ضعف شدید اعتبار برای تکمیل آنها مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه این پروژه ها برای اتمام اولویت بندی شده اند، افزود: پروژه های با درصد پیشرفت 80درصد در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص اعتبار کافی این پروژه های به نتیجه برسند.

ساماندهی رود بشار، تپه استانداری و پارک جنگلی یاسوج

خادمی در خصوص سرنوشت واحدهای آلاینده های صنعتی حاشیه رودخانه بشار نیز گفت: هیچ عقب نشینی از تصمیم انتقال این واحدها از حاشیه بشار نکرده ایم.

وی بیان داشت: اگر چه برخی تصمیمات در این رابطه کارشناسی نبوده اما این واحدها حق فعالیت مجدد ندارند.

خادمی همچنین ساماندهی رود بشار، ساماندهی پارک جنگلی یاسوج و تپه مخروبه استانداری را از جمله فعالیتهای در دستور کار در بخش عمران شهری عنوان کرد.