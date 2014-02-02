بازيكنان پرسپوليس مشهد تمرينات اين تيم را تحريم كردند/ يخ مشكلات نماينده مشهد در ليگ برتر فوتسال باز نشد

مريم رضا پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: طبق قول و قرارهايي كه بازيكنان تيم فوتسال پرسپوليس مشهد با مسئولان تيم داشته اند قرار بود پس از انجام اولين مسابقه در ليگ برتر فوتسال بانوان كشور 25 درصد مبلغ قرار دادمان توسط مسئولان تيم پرداخت شود اما تا الان كه ما در پنج ،شش مسابقه ليگ حضور داشته ايم حتي يك ريال هم به ما نداده اند.

وي افزود: تيم ما ساعت 11 ظهر امروز قرار تمرين در ورزشگاه كارگران منطقه قاسم آباد را داشت اما با تصميم بچه هاي تيم مان قرار شد تمرينات را تحريم كرده و هيچ كدام از بچه ها بر سر تمرين حاضر نشوند كه امروز براي اولين بار تمرينات تيم تحريم شد و در صورتي كه وضعيت به همين منوال پيش برود هيچ كدام از بازيكنان تيم حاضر به انجام مسابقه و تمرين براي پرسپوليس نخواهند بود.

كاپيتان تيم پرسپوليس مشهد گفت: همه بازيكنان تيم از جمله بنده دچار مشكلات مالي شده ايم و ديگر حاضر نيستم مجاني بازي كنيم ضمن اينكه برخي از هم تيمي هاي ما كه از ديگر شهرستان ها به مشهد آمده اند با مشكلات بيشتري دست و پنجه نرم مي كنند.

وي افزود: سرمربي تيم مان نيز در مشهد حضور ندارد و هيچ يك از بازيكنان تيم هم حاضر به ادامه كار به شكل موجود نيستند.

رضا پور بيان كرد: سه نفر از بازيكنان مان در تمرينات تيم ملي هستند و بقيه بچه ها هم هيچكدام در تمرينات تيم حضور نخواهند يافت.