پنج سارق خودرو در رودسر دستگیر شدند

سرهنگ پاسدار شعبان پایمرد دیوشلی یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنج سارق خودرو که در یکی از شهرهای غرب استان مازندران سه دستگاه خودروی نیسان، پژو 504 و تویوتای سواری را سرقت کرده بودند در یک عملیات پلیسی در یکی از روستاهای بخش مرکزی رودسر دستگیر و خودروها و لوازم سرقتی نیز از آنان کشف شد.

وی اظهارداشت: از این تعداد دو نفر اهل و ساکن کرج، دو نفر اهل و ساکن رودسر و یک نفر نیز اهل و ساکن رامسر است که پس از سرقت خودروها در حیاط منزل یکی از سارقان در رودسر مبادرت به اوراق کردن خودرو و فروش لوازم آن می کردند.

فرمانده پلیس رودسر گفت: همچنین از این افراد مقدار یک تن ظروف مسی و آلومنیومی به ارزش 300 میلیون ریال کشف شد که بنا به اظهارات متهمان از کرج سرقت شده بود و برای فروش به این شهرستان انتقال داده شده بود.

وی اذعان داشت: از متهمان مقداری مواد مخدر از نوع شیشه، یک عدد پایپ و دو قبضه قمه نیز کشف و ضبط شد.

پایمرد یادآورشد: متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.