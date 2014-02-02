تولیدات سالانه شیلاتی گیلان 59 هزار تن است/ لزوم اجرای طرح جامع رودخانه های گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سعیدی ظهر یکشنبه در جلسه شیلات استان افزود: گیلان به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی توانمندی بسیار بالایی در بخش صید و صیادی و آبزی پروری دارد.

وی اظهارداشت: شیلات در استان با داشتن شش هزار و 200 واحد مزارع پرورش ماهی، جایگاه دوم آبزی پروری را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل شیلات گیلان از فعالیت 20 مرکز پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت سالانه بیش از هزار تن در استان خبر داد و گفت: این مراکز سالانه با تولید 148 تن گوشت و 400 کیلو خاویار پرورشی در جایگاه نخست کشوری قرار دارند.

وی در ادامه مقدار سرانه مصرف ماهی در جهان را 18 کیلو ، اروپاه 35 کیلو، ایران 9 کیلو و گیلان 14 کیلو اعلام کرد و افزود: از سیاست های مهم سازمان شیلات ایران احداث بازار الگویی آبزیان و ارتقای آبزی مصرفی در استان است.

سعیدی گفت: پارسال استان سه هزار و 600 تن صادرات به ارزش اقتصادی 30 میلیارد تومان در بخش شیلاتی داشته است.

وی همچنین فعالیت شیلات را بر چهار محور عنوان کرد و افزود: توسعه آبزی‌ پروری نخستین محور است که اجرای طرح مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهی را شامل می‌ شود.

مدیرکل شیلان اظهارداشت: گیلان با همه توانمندی که در بخش کشاورزی دارد از حیث آب و زمین با محدودیت های جدی مواجه است از اینرو باید استفاده بهینه از آب و خاک در دستور کار باشد.

وی محور دوم توسعه آبزی‌پروری را اجرای طرح‌ های نوین و تحول ‌زا عنوان کرد و متذکر شد: از دهه فجر سال 89 بحث پرورش ماهی در قفس در دریای خزر آغاز شد و امسال با موفقیت کامل این طرح به بهره برداری رسید.

سعیدی اذعان داشت: بر اساس مصوبه شورای اداری و برنامه ریزی استان طرح پن کالچر در تالاب بین المللی انزلی با جدیت دنبال می شود.

وی تصریح کرد: گیلان در بخش آبزی پروری در حال رشد اما در بخش صید و صیادی با چالش و مشکلاتی جدی مواجه است.

مدیرکل شیلات گیلان از وجود 66 شرکت تعاونی صیادی پره با شش هزار و 600 نفر صیاد در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 18 شرکت به دلیل پیش روی آب دریا تعطیل شدند و 33 شرکت به دلیل حجیم بودن شرکت با مشکل زیاندهی مواجه هستند.

وی اذعان داشت: طرح تعدیل و ساماندهی را در سال 87 از طریق هیئت وزیران با پیگیری سازمان شیلات ایران و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید.

سعیدی با بیان اینکه تامین اعتبار اجرای این طرح را از محل میعانات گازی دانست و گفت: در سال 90 فقط هفت میلیارد و 390 میلیون تومان برای اجرای طرح مزبور تامین اعتبار شد.

وی افزود: در حال حاضر دو هزار نفر از صیادان گیلانی منتظر اجرای طرح تعدیل و ساماندهی هستند، برای اجرای این طرح به 55 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل شیلات گیلان به بحث بازسازی ذخایر دریای خزر اشاره کرد و اظهارداشت: در گیلان 55 رشته رودخانه جاری است که تمامی این رودخانه ها استعداد شیلاتی دارند ولی هیچ یک از این رودخانه ها شرایط لازم و کافی را برای تکثیر طبیعی ندارند به همین دلیل سالانه 200 میلیون قطعه انواع بچه ماهی خاویاری و استخوانی تکثیر و در دریا رهاسازی می شود.

وی اذعان داشت: متاسفانه ضریب برگشت پذیری بچه ماهیان بالغ در بخش استخوانی هفت درصد و در بخش خاویاری زیر یک درصد است و این یک زنگ خطری در بحث بازسازی ذخایر دریای خزر است.

سعیدی در ادامه خواستار اجرای طرح جامع رودخانه های گیلان شد و افزود: شیلات در حفاظت و صیانت از گونه های ارزشمند دریای خزر در بخش صید غیر مجاز با یک چالش جدی مواجه است.