افزایش جرایم اتباع بیگانه در کرمان/ سرقت مسلحانه 32 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فرشید پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به بیان شیوه های پیشگیری از جرم پرداخت و گفت: برقراری امنیت پایدار در جامعه نیازمند همراهی و مشارکت همه مردم و مسئولان است.

وی افزایش آگاهی و پایندی هر چه بیشتر به ارزش های دینی در جامعه را از جمله عوامل پیشگیری جرم در جامعه عنوان کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا برای کاهش جرم در جامعه پایبندی به مسائل دینی و مذهبی در بین مردم افزایش یابد.

این مسئول انتظامی اقدامات انجام شده در پلیس پیشگیری را یادآور شد و گفت: ناجا تمام تلاش خود را برای کاهش میزان جرایم و افزایش امنیت در جامعه انجام می دهد اما این امر نیازمند اطلاع رسانی و بالا بردن سطح آگاهی مردم دارد

افزایش 38 درصدی سرقت در کرمان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش 38 درصدی سرقت در ده ماهه نخست امسال در کرمان نسبت به مدت مشابه گفت: متاسفانه به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و مالی در جامعه این سرقت ها افزایش بافته است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت، بلندمرتبه سازی، عریض و طویل شدن شهرستان ها را از جمله دلایل افزایش جرم اعلام کرد.

وی تصریح کرد: البته 58 درصد از کل سرقت ها مربوط به سرقت های خرد است که در این میان سرقت موتور سیکلت 37 درصد، سرقت منازل 36 درصد،سرقت اتومبیل 15 درصد، سرقت مغازه ها 10 درصد از کل سرقت ها را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: در همین مدت مشابه سرقت مسلحانه 32 درصد کاهش، تجاوز به عنف یک درصد کاهش و سرقت های تحت پوشش 24 درصد کاهش داشته است.

فرشید 38 درصد از دستگیر شدگان در سایر جرائم را متاهل عنوان کرد و گفت: 20 درصد از دستگیرشدگان شاغل و 80 درصد بیکار، 34 درصد بی سواد و 65 درصد کمتر از دیپلم بوده اند.

66 درصد از دستگیر شدگان اتباع بیگانه هستند

وی با اشاره به جرایم اتباع بیگانه به خصوص افاغنه در استان کرمان تصریح کرد: 66 درصد از دستگیر شدگان در جرایم مختلف از اتباع بیگانه هستند.

فرشید ادامه داد: 95 درصد از دستگیر شدگان مرد و پنج درصد زن ، 56 درصد بین 25 تا 39 سال و 36 درصد بین 15 تا 24 سال و هفت درصد بالای 40 سال آمار دستگیر شدگان در کل سرقت ها و جرائم است.

وی گفت: 57 درصد از سرقت ها در شهر کرمان و رفسنجان بوده و شهرستان های سیرجان، جیرفت، بم و کهنوج بعد از کرمان و رفسنجان بیشترین سرقت را دارند.

راه اندازی شوراهای معتمد در کرمان

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان همچنین از راه اندازی شوراهای معتمد خبر داد و گفت: شوراهای معتمد باید در بحث امنیت کمک کنند که این امر می توانند در حل مشکلات بسیار موثر باشد.

وی در پایان از مردم خواست با رعایت موارد ایمنی فرصت را از سارقان بگیرند.

این مسئول انتظامی گفت: مردم در هنگام مسافرت آشنایان خود را در جریان بگذارند و کلید منزل خود را در داخل کفش و یا گلدان ها قرار ندهند، همچنین خودروی خود را در نقاط تاریک و کم تردد پارک کنند و از پارکینگ ها استفاده کنند از بالا بودن شیشه و درب اتومبیل هم اطمینان داشته باشند

