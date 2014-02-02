2 هزار اختراع صاحب شناسنامه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی در نشست خبری امروز یکشنبه با بیان اینکه این دوره از جشنواره با مشارکت سازمان بسیج علمی، پژوهش و فناوری برگزار می‌شود، افزود: این سازمان با صدور مجوزی از سوی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در برگزاری این جشنواره ملی مشارکت خواهد داشت.

دبیر ششمین دوره جشنواره ملی شکوفایی و نوآوری رویکرد این دوره از جشنواره را تجاری سازی اختراعات ذکر کرد و اظهار داشت: به منظور اطلاع رسانی به سرمایه گذاران و کارگزاران در سال جاری اقدام به تکمیل و به روز رسانی شناسنامه‌های اختراعات کردیم.

وی با تاکید بر اینکه اختراعاتی که سطح 3 اختراعات بنیاد ملی نخبگان را دریافت کرده باشند می‌‌توانند از حمایت‌های تجاری سازی بهره مند شوند، یادآور شد: تاکنون 12هزار اختراع در بنیاد ملی نخبگان به ثبت رسیده است که از این تعداد 2 هزار اختراع تاکنون شناسنامه دار شدند و بیش از 500 طرح نیز دارای طرح کسب و کار هستند.

الستی با تاکید بر اینکه این شناسنامه‌ها در قالب کتابچه‌ای در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت، ادامه داد:علاوه بر این پرتالی طراحی شده است تا در آن کلیه اختراعاتی که در سال‌های قبل در جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای عرضه شده است، همراه با شناسنامه اختراعات درج شود.

به گفته وی این پرتال در دسترس سرمایه گذاران ومتقاضیان قرار دارد.

دبیر ششمین دوره جشنواره ملی شکوفایی و نوآوری بخش نیازمند‌های دستگاه‌ها را از بخش‌های این جشنواره دانست و یادآور شد: در این دوره از جشنواره 200 حوزه فناورانه از بخش خصوصی جمع آوری شده و در قالب لوح فشرده در این جشنواره عرضه خواهد شد.

وی از حضور 5 هزار سرمایه گذار در این جشنواره خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این بخش فن بازار در این جشنواره پیش بینی شده است و در آن قرار است به صاحبان ایده آموزش داده شود که چگونه می‌توانند مالکیت مالی اختراعات را از آن خود کنند تا در آینده بتوانند وارد بورس ایده شوند.

