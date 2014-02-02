  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۰

2 هزار اختراع صاحب شناسنامه شدند

2 هزار اختراع صاحب شناسنامه شدند

دبیر ششمین جشنواره شکوفایی و نوآوری با بیان اینکه تاکنون 2 هزار اختراع شناسنامه دار شدند، گفت: کتابچه شناسنامه این اختراعات در طول برگزاری این جشنواره عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی در نشست خبری امروز یکشنبه با بیان اینکه این دوره از جشنواره با مشارکت سازمان بسیج علمی، پژوهش و فناوری برگزار می‌شود، افزود: این سازمان با صدور مجوزی از سوی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در برگزاری این جشنواره ملی مشارکت خواهد داشت.

دبیر ششمین دوره جشنواره ملی شکوفایی و نوآوری رویکرد این دوره از جشنواره را تجاری سازی اختراعات ذکر کرد و اظهار داشت: به منظور اطلاع رسانی به سرمایه گذاران و کارگزاران در سال جاری اقدام به تکمیل و به روز رسانی شناسنامه‌های اختراعات کردیم.

وی با تاکید بر اینکه اختراعاتی که سطح 3 اختراعات بنیاد ملی نخبگان را دریافت کرده باشند می‌‌توانند از حمایت‌های تجاری سازی بهره مند شوند، یادآور شد: تاکنون 12هزار اختراع در بنیاد ملی نخبگان به ثبت رسیده است که از این تعداد 2 هزار اختراع تاکنون شناسنامه دار شدند و بیش از 500 طرح نیز دارای طرح کسب و کار هستند.

الستی با تاکید بر اینکه این شناسنامه‌ها در قالب کتابچه‌ای در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت، ادامه داد:علاوه بر این پرتالی طراحی شده است تا در آن کلیه اختراعاتی که در سال‌های قبل در جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای عرضه شده است، همراه با شناسنامه اختراعات درج شود.

به گفته وی این پرتال در دسترس سرمایه گذاران ومتقاضیان قرار دارد.

دبیر ششمین دوره جشنواره ملی شکوفایی و نوآوری بخش نیازمند‌های دستگاه‌ها را از بخش‌های این جشنواره دانست و یادآور شد: در این دوره از جشنواره 200 حوزه فناورانه از بخش خصوصی جمع آوری شده و در قالب لوح فشرده در این جشنواره عرضه خواهد شد.

وی از حضور 5 هزار سرمایه گذار در این جشنواره خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این بخش فن بازار در این جشنواره پیش بینی شده است و در آن قرار است به صاحبان ایده آموزش داده شود که چگونه می‌توانند مالکیت مالی اختراعات را از آن خود کنند تا در آینده بتوانند وارد بورس ایده شوند.
 

کد مطلب 2227093

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