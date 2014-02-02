پیکارهای بدمينتون کارکنان تامین اجتماعی کشور در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پيكارهاي بدمينتون آقایان كارمند ششمین دوره المپياد ورزشي سازمان تامين اجتماعي كشور به ميزبان سازمان تامين اجتماعي استان قم از صبح یکشنبه آغاز شده است و برترین های خود را در پایان دو روز حضور بدمینتون بازان شرکت کننده در قم خواهد شناخت.

این دوره از پیکارها به مدت دو روز در تالار بدمينتون فرهمند موحد مجموعه ورزشي شهيد حيدريان قم برگزار خواهد شد و در حالی با معرفی برترین ها به کار خود پایان می دهد که شرکت کنندگان در دو بخش انفرادی و تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

با قضاوت داورانی از هیئت بدمينتون استان قم، در اين رقابت بيش از 65 بدمينتنون‌باز در قالب 15 تيم از سراسر كشور در بخش های انفرادی و تيمي با يكديگر رقابت خواهند کرد كه در پايان تيم هایی که موفق به کسب عناوین برتر شوند مورد تجلیل قرار می گیرند.

این در حالی است که در پايان رقابت‌ تيم‌ها پس از رقابت در چهار گروه مرحله مقدماتي، دو تيم از هر گروه راهي مرحله دوم خواهند شد كه با برگزاري ديدارهاي اين مرحله و همچينن دور يك چهارم نهايي، در نهايت تيم‌هاي برتر این دوره از پیکارها معرفی می شوند.

با حضور علاقمندان به این رشته، پیکارهای رشته بدمینتون المپياد ورزشي کارکنان شاغل سازمان تأمين اجتماعي کشور با همکاری این هیئت با سازمان تامین اجتماعی قم در سالن شهيد فرهمند مجموعه ورزشي شهيد حيدريان شهر قم، به انجام می رسد.

مهمترین هدف از برگزاری این دوره از پیکارها از سوی مسئولان برگزاری این دوره از پیکارها، این است که اين مسابقات تلاش برای حفظ سلامتي و نشاط کارکنان تأمين اجتماعي و رسيدن به زمينه‌اي براي خدمت‌رساني بيشتر به بيمه‌شدگان را افزایش بدهد.

تیم های برتر مسابقات بدمینتون سراسری کارکنان تامین اجتماعی کشور ویژه آقایان در قم در حالی امشب معرفی می شوند که سال گذشته این پیکارها به میزبانی استان مرکزی به مدت دو روز با حضور 23 تیم از سراسر کشور در سالن ورزشی امام خمینی (ره) اراک به انجام رسید و در نهایت تیم های قم، خراسان رضوی، کردستان و اصفهان به ترتیب عناوین برتر این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

همچنین در رشته ی دو نفره آزاد تیم خراسان رضوی مقام نخست، تیم اصفهان مقام دوم و تیم های کرمانشاه و خوزستان به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند و مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود و رقابت تنگانگی میان ورزشکاران به انجام رسید.