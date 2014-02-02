جلسه نوبت عصر مجلس برای ادامه بررسی بودجه 93 آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد.

این هشتمین نوبت از جلسات بررسی لایحه بودجه سال 93 است.

در نوبت صبح نمایندگان مجلس تعدادی از بندهای بودجه را به تصویب رساندند.

بنابر این گزارش در نوبت صبح مصوب شد که 35 میلیارد دلار به فاینانس خارجی اختصاص یابد. همچنین مقرر شد 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی در بانک های خصوصی و دولتی سپرده گذاری شود.

علاوه بر این وکلای ملت این بند را که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به طرح هایی که دارای توجیه فنی هستند در زمینه آب، کشاورزی، صنایع و محیط زیست اختصاص یابد را تصویب کردند.