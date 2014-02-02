شهرداری تبریز به حریف ته جدولی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت های والیبال سوپرلیگ باشگاه های کشور (جام ولایت) عصر یکشنبه با برگزاری شش دیدار در شهرهای مختلف سپری می شود که طی آن در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در سالن انقلاب اسلامی کرج به دیدار تیم سایپا خواهد رفت.

شهرداری تبریز در این بازی با انگیزه تثبیت جایگاه خود در نیمه بالایی جدول رده بندی به میهمانی تیم قعرنشین سایپا می رود. این در حالیست که سایپا هفته گذشته پس از چند بازی ناکامی، سرانجام طعم برد را چشید.

شهرداری که هفته گذشته در تبریز غوغا به پا کرد و همراه با شور و اشتیاق مثالزدنی دوستداران والیبال در این شهر، تیم مدعی باریج اسانس کاشان را سه بر دو شکست داد و باعث شد تا این تیم از صدر جدول به پائین بیاید، این هفته برابر تیم سایپا کاری به مراتب آسان تر از دیدار با حریف کاشانی اش پیش رو دارد. البته راحت بودن بازی شاگردان حسین معدنی برابر تیم قعرنشین سایپا فقط می تواند به روی کاغذ باشد و این احتمال وجود دارد که در دو هفته متوالی، شهرداری تبریز پس از شهرداری ارومیه دومین حریف بازنده برابر تیم سایپا لقب بگیرد.

با این حال تیم شهرداری تبریز 27 امتیازی برای اینکه جایگاه ششمی خود در جدول را حداقل برای دو هفته آتی نیز حفظ کند و همچنان در ردیف تیم های نیمه بالایی قرار بگیرد، باید از دیدار با میزبان خود بیشترین امتیاز را کسب کند. شرایط تیم شهرداری در جدول مسابقات به گونه ای است که با رقم خوردن هر نتیجه ای در بازی فردا، جایگاه این تیم تبریزی عوض نمی شود و حتی در صورت شکست هم در خانه ششم باقی می ماند اما با همه این اوصاف حسین معدنی و شاگردانش در فاصله چهار هفته مانده به انتهای فصل باید از تمام توان خود بهره بگیرند تا با جمع آوری امتیازات لازم، حتی الامکان یکی از رده های نیمه بالایی جدول 12 تیمی مسابقات سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور را به خود اختصاص دهند.

با وضعیت فعلی جدول تیم شهرداری حتی با پیروزی سه بر صفر یا سه بر یک در خانه سایپا، جایگاهش ارتقا پیدا نمی کند و با توجه به اینکه تیم رده پنجمی پیکان تهران 32 امتیاز اندوخته و پنج امتیاز بیشتر از تیم تبریزی دارد، شهرداری همچنان در رده فعلی اش باقی می ماند.

در سوی مقابل تقریبا چنین وضعیتی نیز برای تیم سایپا در جدول مسابقات متصور است. شاگردان فرهاد نفرزاده که هفته گذشته پس از مدتها ناکامی سرانجام طعم شیرین برد را چشیدند، هم اکنون با 11 امتیاز در قعر جدول قرار دارند و با تیم بالای سری خود شهرداری زاهدان، پنج امتیاز فاصله دارند. این اختلاف امتیاز تقریبا زیاد با تیم یازدهم جدول، امکان جدا شدن از پائین ترین خانه جدول را حداقل در یکی، دو هفته آینده از تیم سایپا گرفته و این تیم در بهترین حالت ممکن شاید دو هفته دیگر بتواند جای خود را به رقیب زاهدانی بدهد.

اما دو تیم شهرداری تبریز و سایپا کرج فردا در حالی به دیدار یکدیگر می روند که هر دو تیم هفته قبلی رقابتها را با پیروزی مشابه سه بر دو سپری کرده اند. شهرداری که در تبریز میزبان تیم باریج اسانس بود، توانست این تیم قدر را شکست داده و صاحب نهمین پیروزی فصل خود شود.

تیم سایپا نیز در یکی از بازی های طولانی هفته هجدهم لیگ برتر والیبال که دو ساعت و 16 دقیقه به طول انجامید، موفق به شکست سه بر دو شهرداری ارومیه شد. این تیم که تاکنون 14 شکست را در لیگ برتر والیبال امسال تجربه کرده است، با پیروزی برابر شهرداری ارومیه چهارمین برد فصل خود را جشن گرفت. این در حالی بود که شاگردان فرهاد نفرزاده اگر سه امتیاز بازی هفته قبل خود را به حریف واگذار می کردند، دیگر امیدی برای صعود به مرحله پلی آف نداشتند.

دیدار تیم های سایپا کرج و شهرداری تبریز از چارچوب بازی های هفته نوزدهم مسابقات سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور از ساعت 16 امروز یکشنبه 13 بهمن در سالن انقلاب اسلامی کرج آغاز خواهد شد.