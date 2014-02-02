هادی محمدیان در حاشیه جلسه کمیته زنان محروم و آسیب‌دیده که به ریاست کمیسیون امور بانوان فرمانداری و میزبانی کمیته امداد برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانک ‌اطلاعاتی زنان آسیب‌دیده توانمند( سرپرست خانوار) با همکاری دستگاه‌های اجرایی در نیشابور ایجاد می‌شود.

وی اظهار داشت: با ایجاد این بانک اطلاعاتی زنان آسیب‌دیده توانمند شناسایی می‌شوند و زمینه‌های اشتغال مثبت و مفید برای زنان آسیب‌دیده فراهم می‌شود.

وی بیان کرد: در این جلسه مصوب شد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، کلاس‌های اخلاقی، دینی و اعتقادی در قبل از ازدواج برای زوج‌های جوان توسط دانشکده علوم پزشکی و حوزه علمیه الزهرا(س) شهرستان برگزار شود.

رئیس کمیته زنان محروم و آسیب‌دیده کمیسیون بانوان تصریح کرد: فعال شدن کمیته مشاوره برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع خلا‌های عاطفی خانواده‌های بی‌سرپرست توسط کمیسیون امور بانوان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

محمدیان یادآور شد: ایجاد و فعال‌سازی شرکت تعاونی‌های بانوان برای به‌کارگیری زنان سرپرست خانوار، توسط جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوط نیز از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.