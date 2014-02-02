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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

محمدیان:

بازارچه خوداشتغالی بانوان توانمند شده کمیته امداد در نیشابور راه‌اندازی می‌شود

بازارچه خوداشتغالی بانوان توانمند شده کمیته امداد در نیشابور راه‌اندازی می‌شود

نیشابور- خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نیشابور از تصویب و پیگیری راه‌اندازی بازارچه خوداشتغالی بانوان توانمند شده کمیته امداد توسط فرمانداری، شهرداری و سازمان‌های متولی در این شهرستان خبر داد.

هادی محمدیان در حاشیه جلسه کمیته زنان محروم و آسیب‌دیده که به ریاست کمیسیون امور بانوان فرمانداری و میزبانی کمیته امداد برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانک ‌اطلاعاتی زنان آسیب‌دیده توانمند( سرپرست خانوار) با همکاری دستگاه‌های اجرایی در نیشابور ایجاد می‌شود.

وی اظهار داشت: با ایجاد این بانک اطلاعاتی زنان آسیب‌دیده توانمند شناسایی می‌شوند و زمینه‌های اشتغال مثبت و مفید برای زنان آسیب‌دیده فراهم می‌شود.

وی بیان کرد: در این جلسه مصوب شد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، کلاس‌های  اخلاقی، دینی و اعتقادی در قبل از ازدواج برای زوج‌های جوان توسط دانشکده علوم پزشکی و حوزه علمیه الزهرا(س) شهرستان برگزار شود.

رئیس کمیته زنان محروم و آسیب‌دیده کمیسیون بانوان تصریح کرد: فعال شدن کمیته مشاوره برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع خلا‌های  عاطفی خانواده‌های بی‌سرپرست توسط کمیسیون امور بانوان از دیگر مصوبات این جلسه بود.  

محمدیان یادآور شد: ایجاد و فعال‌سازی شرکت تعاونی‌های بانوان برای به‌کارگیری زنان سرپرست خانوار، توسط جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوط نیز از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.

 

کد مطلب 2227127

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