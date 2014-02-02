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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۶

در بیانیه ای اعلام شد؛

دولت در تعاملات بین المللی مصالح نظام را در راس امور قرار دهد

دولت در تعاملات بین المللی مصالح نظام را در راس امور قرار دهد

اردبیل – خبرگزاری مهر: سازمان بسیج ورزشکاران استان اردبیل با انتشار بیانیه ای به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از دولت خواست که در تعاملات بین المللی مصالح و اقتدار نظام را در راس امور قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 57 با هدایت پیامبر گونه امام خمینی (ره) به بار نشست و بیداری و عشق به ائمه اطهار که تجلی عمل به تولی و تبری است را به منحصه ظهور رسید.

ایشان حماسه خروشان ملتی را رهبری کرد که کاخ ستم شاهی را در هم کوبید و معادلات جهانی را برهم زده و نشان داد که الله اکبر محور جهان بینی است که مبنای همه معادلات است.

در بخش دیگری از این بیانیه اضافه شده است: پیروزی انقلاب اسلامی حاصل ایمان جوانمردانی بود که به ندای حق لبیک گفته و ندای هل من ناصرینصرنی آن پیر فرزانه (امام ره) را به گوش جان خریده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و آن قادر بی همتا نیز نصرتشان داد و در سایه اخلاص در عمل و ایمان راسخ و تبعیت از ولایت فقیه حماسه ها یکی پس از دیگری خلق شد و در نهایت با فرمایش مقام وعظم رهبری پیشرفت و حرکت رو به جلو در سایه اسلام ناب محمدی (ص) به عنوان مسیر ملت ایران اسلامی برای ادامه راه شهدا ترسیم گردید.

بسیج ورزشکاران استان در این بیانیه آورده است: ملت ایران اسلامی بیش از سه دهه است که در برابر فشار قدرت های استکباری ایستادگی کرده و در این راه بهای سنگینی تقدیم انقلاب کرده است و اینک ثمره خون شهیدان و امام شهیدان به بار نشسته و با صدور این انقلاب الهی به سایر کشورها، بیداری اسلامی ناشی از آگاهی و بصیرت ملتها شکل گرفته است.

در پایان این بیانیه اعلام شده است: ما ورزشکاران بسیجی ضمن تجدید میثاق با آرمان های بنیان گذار جمهوری اسلامی و شهدای گلگون کفن و تبعیت از مقام عظمای ولایت از همه اقشار مردم دلاور و همیشه در صحنه می خواهیم ضمن شرکت گسترده در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن و حفظ وحدت که خواسته اکید رهبری است، در برابر توطئه ها ی داخلی و خارجی هوشیار بوده و از دولت می خواهیم در تعامل با دولت های استکباری چه در بعد هسته ای و سایر موارد مصالح و اقتدار نظام اسلامی را در راس امور قرار دهد.

کد مطلب 2227129

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