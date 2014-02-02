دولت در تعاملات بین المللی مصالح نظام را در راس امور قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 57 با هدایت پیامبر گونه امام خمینی (ره) به بار نشست و بیداری و عشق به ائمه اطهار که تجلی عمل به تولی و تبری است را به منحصه ظهور رسید.

ایشان حماسه خروشان ملتی را رهبری کرد که کاخ ستم شاهی را در هم کوبید و معادلات جهانی را برهم زده و نشان داد که الله اکبر محور جهان بینی است که مبنای همه معادلات است.

در بخش دیگری از این بیانیه اضافه شده است: پیروزی انقلاب اسلامی حاصل ایمان جوانمردانی بود که به ندای حق لبیک گفته و ندای هل من ناصرینصرنی آن پیر فرزانه (امام ره) را به گوش جان خریده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و آن قادر بی همتا نیز نصرتشان داد و در سایه اخلاص در عمل و ایمان راسخ و تبعیت از ولایت فقیه حماسه ها یکی پس از دیگری خلق شد و در نهایت با فرمایش مقام وعظم رهبری پیشرفت و حرکت رو به جلو در سایه اسلام ناب محمدی (ص) به عنوان مسیر ملت ایران اسلامی برای ادامه راه شهدا ترسیم گردید.

بسیج ورزشکاران استان در این بیانیه آورده است: ملت ایران اسلامی بیش از سه دهه است که در برابر فشار قدرت های استکباری ایستادگی کرده و در این راه بهای سنگینی تقدیم انقلاب کرده است و اینک ثمره خون شهیدان و امام شهیدان به بار نشسته و با صدور این انقلاب الهی به سایر کشورها، بیداری اسلامی ناشی از آگاهی و بصیرت ملتها شکل گرفته است.

در پایان این بیانیه اعلام شده است: ما ورزشکاران بسیجی ضمن تجدید میثاق با آرمان های بنیان گذار جمهوری اسلامی و شهدای گلگون کفن و تبعیت از مقام عظمای ولایت از همه اقشار مردم دلاور و همیشه در صحنه می خواهیم ضمن شرکت گسترده در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن و حفظ وحدت که خواسته اکید رهبری است، در برابر توطئه ها ی داخلی و خارجی هوشیار بوده و از دولت می خواهیم در تعامل با دولت های استکباری چه در بعد هسته ای و سایر موارد مصالح و اقتدار نظام اسلامی را در راس امور قرار دهد.