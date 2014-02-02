شهرداری رودسر با آمادگی کامل در خدمت شهروندان است

خداداد قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 200 نفر از عوامل و کارکنان شهرداری در قالب 20 تیم از نخستین ساعات شروع بارش برف در رودسر بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند.

وی اظهارداشت: در این زمینه دو دستگاه لودر، یک دستگاه بیل بک هو، هفت دستگاه کامیون، سه دستگاه خودروی آتش نشانی و دو دستگاه خاور نیز برای بازگشایی خیابان ها و معابر شهر رودسر در حال انجام وظیفه اند.

شهردار رودسر ادامه داد: همچنین دو دستگاه گریدر نیز از سوی شهرداری اجاره شده که هم اکنون در حال برف روبی خیابان های سطح شهر هستند.

وی افزود: به دلیل رفاه حال همشهریان به جهت سهولت تردد در داخل شهر دو دستگاه مینی بوس و دو دستگاه تاکسی ون برای جابجایی همشهریان در سطح شهر حضور دارند.

قنبرزاده بیان داشت: تلفن گویای 137 شهرداری بصورت 24 ساعته آماده دریافت گزارشات مردمی و شنیدن نظرات شهروندان است.

وی همچنین از شهروندان خواست به دلیل انجام عملیات برف روبی در سطح شهر حتی المقدور از پارک خودروها در خیابان ها و معابر شهر خودداری کنند.