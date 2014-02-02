نمایشگاه فجر پیروزی در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و طي مراسمي با حضور جمعي از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان نمايشگاه فجر پيروزي انقلاب اسلامي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان در سنندج افتتاح شد.

این نمایشگاه در غرفه های متعددی با موضوع انقلاب و دستاوردهای نظام از جمله کارگاه های کارت سازی، نشریه نگاری، سفالگری، کارگاه ادبی، قصه گویی و انیمیشن برای کودکان و نوجوانان عضو کانون برپا شده است.

در این مراسم مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان گفت: انتقال آرمان های انقلاب و ارزش های اسلامی به نسل های آینده یکی از وظایف اصلی مسئولان نظام است و کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان کردستان در این راستا گام های اساسی را برداشته است و برنامه هاي متعددي در اين بخش اجرا مي كند.

سهیلا شیخی اظهار داشت: برنامه های این کمیته با هدف انتقال مفاهیم و ارزش های انقلاب به نسل آینده، چگونگی شکل گیری انقلاب و دستاورد های آن با زبان هنرمندانه و قابل فهم به کودکان ارائه می شود.

وی با اشاره به این مطلب که انتقال مفاهیم انقلابی به جوانان نیازمند برنامه ریزی متناسب با نیاز جوانان و نوجوانان امروزی است، افزود: دشمن به دنبال ضربه زدن به سرمایه های ملی کشور است و خنثی کردن توطعه دشمنان نیازمند کار فرهنگی است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان بیان کرد: برگزاری نقاشی دسته جمعی با موضوع انقلاب و اجرای نمایش عروسکی گرگنامه نمایش برگزیده کشوری در سال از دیگر برنامه های کانون پرورش کودک و نوجوانان است.

شیخی با اشاره به اینکه نمایشگاه فجر پیروزی در تمامی شهرستان های استان برپا شده است، یادآور شد: در روز 22 بهمن در بسیاری از شهرستان ها در مسیرهای راهپیمایی ایستگاه نقاشی دایر می شود.

گفتنی است این نمایشگاه با حضور مدیر کل امور بانوان استانداری کردستان، مدیرکل امور اجتماعی استانداری، معاون فرماندار سنندج و تعدادی دیگر از مسوولان ادارات استان و جمعی از کودكان و نوجوانان در سنندج گشايش يافت.