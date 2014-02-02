نفت هورالعظیم را قطعه قطعه کرد/ فشار غیرمتخصصان برای تامین آب کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، تشکیل «کارگروه حفاظت از تالاب ها و سواحل» در نخستین سفر ابتکار رئیس سازمان محیط زیست به خوزستان پیشنهاد شد و مورد موافقت قرار گرفت. سپس مقرر شد این کارگروه در 30 استان تالابی کشور تشکیل شود.

کارگروه استانی تالاب ها و سواحل به ریاست استاندار خوزستان نخستین جلسه خود را امروز همزمان با «روز جهانی تالاب ها» برگزار کرد تا شاید سرآغازی باشد برای حفاظت و احیای تالاب های رو به نابودی خوزستان.

شعار روز جهانی تالاب ها در سال 2014 میلادی «تالاب ها و کشاورزی همراهانی برای رشد و بالندگی» انتخاب شده است.

خوزستان به عنوان یک استان تالابی 25 درصد از مساحت تالاب های کشور را به خود اختصاص می دهد. با این حال چهار تالاب با اهمیت این استان (شادگان، هورالعظیم، بامدژ و میانگران) با تخریب های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند.

احمد سیاحی معاون عمرانی استاندار خوزستان در این نشست گفت: اهمیت حفاظت از تالاب های استان کمتر از احیای رودخانه کارون نیست.

وی افزود: اهمیت حفظ دریاچه ارومیه نیز از اهمیت احیای چهار تالاب استان نمی کاهد.

سیاحی با اشاره به تهدیدات تالاب ها در استان تصریح کرد: کاهش آب ورودی، ورود پساب ها و اجرای پروژه های ملی که برخی در تعارض با محیط زیست هستند آسیب هایی به تالاب ها وارد کرده است به همین دلیل تشکیل کارگروه حفاظت از تالاب ها و سواحل خوزستان را خواستار هستیم.

«نفت» هورالعظیم را قطعه قطعه کرد

رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب با تاکید بر تدوین نقشه راه و عملی شدن برنامه ها گفت: مهمترین اقدام برای نجات تالاب ها تامین حق آبه آنهاست که در صورت تحقق 80 درصد مشکل تالاب ها حل می شود. گام بعدی مدیریت حفظ و بهره برداری از تالاب است.

جاسم مرمضی افزود: البته مشکل تمام تالاب های استان یکسان نیست. به طور مثال با اجرای این دو اصل مشکل تالاب شادگان حل می شود اما مشکل هورالعظیم بسیار پیچیده تر است.

وی احداث دژ مرزی در هورالعظیم را از مهمترین مشکلات این تالاب عنوان کرد و گفت: این سازه تالاب را به دو قسمت تقسیم کرده است.

مشاور استاندار خوزستان در امور محیط زیست اظهار کرد: دخالت های وسیع وزارت نفت و جاده سازی های وسیع، هورالعظیم را مصله و پیکر آن را قطعه قطعه کرده است.

وی هماهنگی با کشور عراق برای ساماندهی دژ مرزی و اجرای مدیریت واحد در هورالعظیم را خواستار شد.

بستن آب به روی هورالعظیم

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع سازمان آب و برق خوزستان گفت: ورودی آب به تالاب هورالعظیم در سال 1975 از رودخانه های دجله و فرات سالانه در حدود 90 میلیارد مترمکعب بوده که اکنون به 5/5 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

هوشنگ حسونی زاده با توجیه ساخت دژ مرزی (که توسط سازمان آب و برق احداث شده) اظهار کرد: در صورتی که این دایک (دژ مرزی) احداث نمی شد همین آب اندک رودخانه کرخه هم در بخش ایرانی تالاب حفظ نمی شد.

وی با بیان اینکه اکنون سه مخزن تالاب (از پنج مخزن) برای عملیات نفتی خشک شده است، تصریح کرد: امسال حتی اگر سیلاب محدود در منطقه اتفاق می افتاد همه شهرهای اطراف تالاب مانند رفیع دچار سیل می شدند. بنابراین وزات نفت باید وضعیت خود را در تالاب روشن کند.

حسونی زاده اظهار کرد: سازمان آب و برق خوزستان در سال های گذشته بارها درخواست انجام مطالعات در تالاب هورالعظیم را داشته اما برخی وزارت خانه ها مانع این کار شده و از ما خواسته اند تا زمانی که با کشور عراق توافقاتی حاصل نشده دست به هیچ کاری نزنیم.

427 هزار دلار ارزش هر هکتار تالاب شادگان

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران نیز در این نشست ارزش هر هکتار از تالاب بین المللی شادگان را فقط بر اساس خدمات استفاده ای، 427 هزار دلار اعلام کرد.

امیرحسین منتظر حجت با تاکید بر اینکه ارزش منابع طبیعی باید بر اساس ریال تعیین شود، اظهار کرد: تمام خدمات تالاب ها از چشم اندازهای مفرح و خدمات اکولوژیک تا صیادی، پناهگاه امن حیات وحش و غیره را می توان بر اساس متدهای موجود ارزش گذاری کرد.

وی تاکید کرد: مشکل این است که ارزش تالاب ها شناخته نشده و طرح های توسعه ای فاقد پیوست های اجتماعی و زیست محیطی هستند. بنابراین با توجه به ارزش اقتصادی تالاب ها بسیاری از طرح ها فاقد توجیه اقتصادی هستند.

این متخصص اقتصاد محیط زیست و سیاست های زیست محیطی افزود: ارزش گذاری تالاب شادگان آغاز شده و بخشی از پروژه نیز به اتمام رسیده است. بر این اساس هر هکتار از تالاب شادگان (منهای خورموسی) 9 میلیارد ریال معادل 427 هزار دلار ارزش دارد که فقط معطوف به خدمات استفاده ای است.

فشار غیرمتخصصان برای تامین آب کشاورزی

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با انتقاد از وضع موجود تولی گری تالاب ها، تمام متولیان این اکوسیستم ها را اعم از محیط زیست و وزارت نیرو در نابسامانی وضع موجود مقصر دانست و گفت: اگر همه وظایف خود را به درستی انجام می دادیم وضع تالاب های استان به این شکل نبود.

محمدرضا شمسایی با اشاره به خشکسالی های هشت سال اخیر استان اظهار کرد: در این سال ها سازمان آب و برق همیشه از سوی تعدادی از افراد غیرمتخصص تحت فشار بوده و تامین بیش از اندازه آب کشاورزی به این مجموعه تحمیل شده است که این مساله لازم است در این کارگروه حل شود.

وی افزود: واقعیت این است که تا زمانی که تالاب اقتصادی نشود و یک برنامه اقتصادی برای مدیریت آن تدوین نشود، امکان بهره برداری صحیح از آن نیست. البته در قوانین موجود به این مساله توجه نشده اما تجارب جهانی آن را ثابت می کند.

تعیین حق آبه

استاندار خوزستان در این نشست بر تعیین حق آبه تالاب های استان در کارگروه حفاظت از تالاب ها و سواحل استان تاکید کرد.

عبدالحسن مقتدایی با اعلام موافقت برای تشکیل کارگروه حفاظت از تالاب ها و سواحل استان گفت: این پیشنهاد در شورای برنامه ریزی استان طرح و تصویب می شود.

وی نخستین گام را حفاظت از وضعیت موجود تالاب های استان و جلوگیری از تخریب های بیشتر عنوان کرد و گفت: برای این منظور اداره کل حفاظت محیط زیست از ابزارهای قانونی خود استفاده کند و متخلفان را به دادگاه بکشاند.

مقتدایی تعیین حق آبه تالاب های استان را به عنوان یکی از مهمترین وظایف کارگروه عنوان کرد و افزود: تغییر ساختار تشکیلاتی در شهرستان های تالابی استان یک ضرورت است که باید به آن توجه شود.

استاندار خوزستان همچنین بر بازتعریف مدیریت تالاب ها بر اساس شرایط موجود تاکید کرد و افزود: طرح مطالعه و بهره برداری مسالمت آمیز از طبیعت و تالاب به عنوان یک برنامه برای آینده باید توسط کارگروه پیگیری و اجرا شود.

وی تصریح کرد: در ابتدای انقلاب اصل بر محرومیت زدایی بود، اما بعضی ها امانتدار نبودند و سهم خود را چرب تر کردند. نتیجه این شده که هر کس نفوذ بیشتری داشته باشد می تواند توجه به منطقه جغرافیایی خود را بیشتر کند و خوزستان از این توجه محروم مانده است. نمونه آن تعیین اولویت برای احیای دریاچه ارومیه است.

مقتدایی ادامه داد: راهکار و الگوهای جهانی برای بسیاری از مشکلات وجود دارد اما در صورتی که برنامه ریزان بخواهند استفاده کنند. که اگر استفاده می شد وضع پایین دست کارون، کرخه و تالاب های استان اینگونه نبود.

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گزارش: نادره وائلی زاده