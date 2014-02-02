يك ميليارد تومان اعتبار براي موزه هگمتانه همدان اختصاص يافت/ 85 درصد اشيا كشف شده از قاچاقچيان تقلبي است

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا ايزدي ظهر يكشنبه در حاشيه گشايش موزه هگمتانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در موزه هگمتانه از همه دوران ها ازجمله ساساني و هخامنشي و مادها اشيا تاريخي وجود دارد.

وي با بيان اينكه موزه هگمتانه داراي يك طبقه ساختمان است، بيان داشت: موزه هگمتانه داراي يك طبقه ساختمان با زير بناي 600متر مربع بوده كه در مركز باستاني هگمتانه قرار دارد و ساختمان موزه هگمتانه در سال هاي 1320 شمسي تا 1325 با عنوان مدرسه شش كلاسه پرورش ايجاد شد.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان با بيان اينكه موزه هگمتانه در سال 1350 به منظور اجراي برنامه هاي پژوهشي و باستانشناسي به تملك مركز باستانشناسي سابق درآمد، ابراز داشت: همزمان با شروع فعاليت هاي عمراني و پژوهشي محوطه و انتقال آثار تاريخي مكشوفه از محوطه باستاني به داخل آن، این مکان به مخزني براي نگهداري آثار تبدیل شد.

ايزدي در مورد بازگشت ريتون به موزه هگمتانه گفت: مجسمه ريتون در حال حاضر به موزه انتقال داده نمي شود و بعد از پايان مرمت و بازسازي موزه به مجموعه باز گردانده مي شود.

وي با بيان اينكه يك ميليارد تومان براي تكميل موزه هگمتانه اختصاص يافته است، بيان داشت: ريتون و سنگ كتيبه لا اوديسه و بخش ديگري از دستبند زرين و اشيا بعدی به موزه انتفال مي يابد و در حال حاضر با دوربين هاي نصب شده و استقرار نيرو انتظامي و ايجاد سقف مقاوم در موزه بحث امنيتي آن مشكلي ندارد.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان در مورد موزه منطقه غرب كشور نيز گفت: گنجينه موزه تمام شده است اما خود موزه تنها 15 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و ايراداتي را به طرح و نقشه داشتيم كه نظرات ميراث در اين مورد پذيرفته شده است.

ايزدي با اشاره به اينكه در نماي موزه منطقه غرب كشور بايد فقط بتن استفاده شود، بيان داشت: با اين وضعيت موزه منطقه غرب كشور براي بهره برداري به چهار سال زمان نياز دارد اما يكي از بي نظيرترين موزه هاي كشور مي شود.

وي در مورد امنيت موزه در شهرستان ها گفت: درست است كه در برخي موزه ها با كمبود نيرو مواجه هستيم اما از لحاظ سخت افزاري و تكنولوژي مشكلي نداريم و امنيت موزه ها در استان همدان فراهم است.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان در مورد كشف اشيا از قاچاقچيان ابراز داشت: برخي از افراد به دليل عدم فرهنگ ساري و اينكه راه صد ساله را قصد دارند يك شبه طي كنند اقدام به قاچاق اشيا عتيقه و آثار باستاني سرزمين خود مي كنند و با كمك نيرو انتظامي كشفيات مختلفي در حوزه قاچاق اشيا انجام شده كه حدود 85 درصد از كشفيات اشيا تاريخي نيز تقلبي بوده است.

وي در پايان سخنانش بيان داشت: موزه هگمتانه براي تكميل و تجهيز به 12 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.