مرتضی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: معتقدیم باید همه کارگران مشمول دریافت این سبد باشند، چراکه قشر کارگر ضعیف ‌ترین و شکننده ‌ترین قشر در برابر تورم و گرانی‌های اخیر بوده و نتوانسته است آنگونه که مطلوب بوده تامین معاش و زندگی مناسبی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم مشکل به وجود آمده در پرداخت سبد کالای کارگران استان برطرف شود، عنوان کرد‌: در حذف بخشی از کارگران از سبد کالایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دخیل نیست، بلکه مشکل به وجود آمده از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت است که قول دادند مشکل پیش آمده را به هر نحو ممکن برطرف کنند.

نماینده اردبیل در مجلس کارگری کشور یادآور شد: در حالی که وزارت کار لیست کارگران را برای پرداخت این سبد کالایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده بود اما در دقیقه 90 بخشی از این اسامی حذف شده و باعث سرگردانی کارگران شده است.

وی با بیان اینکه اشتباهی که وزارت صنعت و معدن مرتکب شده اشتباهی عجیب و غریب است، ادامه داد: بطوریکه از بین دو کارگر مشابه که حداقل حق و حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند یکی مشمول این سبد کالایی است، اما دیگری نه.

مقدم ابراز امیدواری کرد با ارسال پیامک و تذکر به اشتباه وزارت صنعت و معدن مشکلات پیش آمده برطرف شده و نواقصات هر چه سریع‌تر اصلاح شود و افزود: قرار است امروز نشستی با متولیان امر استان و اتحادیه‌های کارگری برگزار ‌کنیم تا در این زمینه به یک تصمیم‌گیری واحد و مناسب برسیم، انتظار می‌رود با پیگیر‌ی‌های مناسب و به موقع مشکلات به وجود آمده برطرف شود.

وی مطالبات جامعه کارگران را نجیبانه و منصفانه توصیف کرد و متذکر شد: در حالی که سال‌ها تورم رکود و تعطیلی کارخانه‌ها زندگی کارگران را دشوار کرده و آنها را با مشکلات و دغدغه‌هایی مواجه کرده انتظار داریم مشکلات جامع کارگری به راحتی حل شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان عنوان کرد: هر انسان منصفی با شرایط تورمی موجود باید قضاوت کند که حقوق ماهیانه 400 هزار تومان چه جایگاهی در تامین زندگی یک خانواده دارد که عده‌ای بخواهند مزایایی همچون سبد کالایی را بعد از سال‌ها اینگونه دچار بی‌مهری کرده و قشر کارگر را از پرداخت این سبد محروم کنند.

وی عدم دریافت سهام عدالت برای کارگران فصلی و حتی کارگران رسمی، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا که منجر به اخراج آسان و بدون دغدغه کارگران می‌شود و... را از دیگر مشکلات و نارسایی‌های کارگران استان اعلام کرد.