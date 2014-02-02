مناطق محروم مازندران نیازمند توجه بیشتر هستند/ 1800مدرسه فاقد نمازخانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین کمالی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مسئولان آموزش و پرورش استان افزود: در سند تحول بنیادین این نکته توجه شد که مدرسه نکته اتکال دولت بر ملت است بطوریکه زیرساخت توسعه و رشد همه جانبه کشور توجه به مدرسه و منابع انسانی در آن می باشد.



معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مازندران افزود: آموزش و پرورش بنا دارد از تمام ظرفیت ها خود استفاده کند تا بخشی از مراتب حیات طیبه را تحقق بخشد.



کمالی گفت: در سند تحول بنیادین به دنبال انسانی تکلیف گرا، خودباور، کارآمد، وقت شناس، ایثارگر، نقاد و ولایتمدار هستیم که جز شاخص ها و اهداف بلند و متعالی آموزش و پرورش است.



وی با بیان اینکه برای رسیدن به این اهداف به تنهائی از عهده دستگاه آموزش و پرورش برنمی آید ابراز داشت: همه دستگاه ها، نهادهاو حتی بنگاه های خصوصی بایستی برای پرورش انسان موحد و دیندار تلاش کنند .



معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مازندران تاکید کرد: معاونت حوزه پرورشی موظف به رعایت شاخص های آموزش و پرورش است.



کمالی بیان داشت: معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در حوزه پرورش دارای 4اداره؛ قرآن، نماز ، عترت و اداره فرهنگ و هنر می باشد بطوریکه اداره اول از حساسترین اداره ها است.



وی با بیان اینکه اداره امور تربیتی ساماندهی و توانمندسازی منابع انسانی را در حوزه پرورشی دنبال می کند از اداره مشاوره تحصیلی به عنوان اداره 4 نام برد.



معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مازندران ضمن یادآوری اینکه در اداره قرآن بیش از 70 نوع فعالیت وجود دارد اذعان داشت: در طی سه سال اخیر بعد از اجرای طرح حفظ آیه الکرسی بیش از 90درصد از دانش آموزان ما می توانند آیه الکرسی را از حفظ بخوانند و این افتخار ماست که توانستیم در این امر فرهنگی موفق باشیم.

فعالیت 1499 امام جماعت در مدارس



کمالی با بیان اینکه در حال حاضر یکهزار و 14امام جماعت در مدارس استان داریم که 500نفر زن و 514نفر زن هستند اظهار نمود: در طرح پیوند مسجد و مدرسه و نماز جمعه توانستیم در مدارسی که نزدیک مسجد است اقامه نماز ظهر را داشته باشیم .



وی افزود: در سطح استان طبق برنامه ریزی انجام شده با همکاری معلمان و مربیان هزار و 680مدرسه در نماز جمعه حضور داشتند.



معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مازندران از ساماندهی 60نفر از مبلغین در قالب طرح امین و روشنا خبر داد و گفت: در شبکه ملی تبلیغ در مدارس 200نشست با موضوع نماز در سطح 1200مدرسه برگزار شد.



کمالی در خصوص جشن تکلیف و آئین تشرف و بندگی در بین دختران سوم ابتدائی و پسران اول متوسطه بیان داشت: 60هزار دانش آموز در این جشن شرکت کردند.



وی از راه اندازی مدارس ابتدائی قرآن کریم خبر داد و افزود: 66مدرسه با استخدام 179مربی قرآن در این حوزه فعال هستند.



معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مازندران با بیان اینکه ساخت نمازخانه ها در کنار مدارس جهت ترویج معارف دینی الزامی است گفت: 1800مدرسه نیازمند نمازخانه می باشد و این درصورتی است که هزار و 320مدرسه دارای نمازخانه هستند.



کمالی ابراز داشت: با وجود مشکلات مالی که مردم امسال داشتند بیش از 300هزار دانش آموز و فرهنگی در سالهای 91 و 92 برای بازسازی عتبات عالیات 6میلیارد ریال کمک های مردمی جمع آوری شد.



وی با تاکید بر اینکه 40کانون فرهنگی- تربیتی در آموزش و پرورش فعالیت می کنند گفت: اجرای طرح تلخیص کتاب به مناسبت فرمایشات رئیس جمهور نیز در مدارس استان برگزار شد.



معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مازندران پس از بیان عملکرد 4اداره این معاونت در خصوص انتظارات این حوزه گفت: امسال 500گفتمان دینی اجرا شد که اگر مساعدت مالی در این حوزه شود از این تعداد فراتر خواهد رفت.



کمالی افزود: 1800مدرسه در سطح استان از نمازخانه رسمی بی بهره است.



وی با بیان اینکه در مناطق محروم استان برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان آن مناطق به جهت عدم بضاعت مالی آنها نیازمند توجه جدی به این بخش هستیم تا از محل های اعتباری دیگر به این بخش ها و مناطق توجه شود.



معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مازندران با بیان اینکه مازندران مظلوم ترین استان به لحاظ اعتبارات فرهنگی میباشد و این در صورتی است که از ما مطالبات فرهنگی دارند بیان داشت: هیچ بودجه فرهنگی به آموزش و پرورش مازندران تخصیص داده نشد و ما خواستار سهمی از بودجه فرهنگی اختصاص یافته امسال به آموزش و پرورش مازندران هستیم.



رئیس امور اداری آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مربیان پیش دبستانی که درسال 65 در آموزش و پرورش استان مشغول فعالیت شدند اکنون در سن 55الگی و مرز بازنشستگی قرار دارند گفت: این مربیان در حکم استخدام خود تنها 8سال سابقه کار دارند.



بهمن شرج پور اظهار داشت: با توجه به سابقه ای که در اموراداری دارم موضوع مربیان پیش دبستانی و طرح احتساب سوابق خدمت این دسته از معلمان به عنوان یک معضل بوده و آموزش و پرورش را رنج می دهد که بایستی آن را به سامان برسانیم.



وی افزود: از سال 65 آموزش و پرورش مازندران در شهرستانهای مختلف مبادرت به گرفتن نیرو به عنوان مربی پیش دبستانی گرفتند و به جهت اهمیت مقطع پیش دبستان برای ورود به مقطع ابتدائی این مربیان مشغول به کار شدند.



رئیس امور اداری آموزش و پرورش مازندران در ادامه بیان داشت: بعد از سالهای 65 در سال 68 مجوز جذب نیروهای حق التدریسی از سوی وزارت آموزش و پرورش به کل استانهای کشور داده شد.



شرج پور ابراز داشت: نیروهای آموزش و پرورش آن سالها ،بنابر ماده قانون151 استخدام کشوری با این استدلال که مربی حق التدریس به معلمانی گفته می شود که از منابع دولتی حقوق بگیر باشند و در این صورت طبق مجوز جذب خواهند شد مبادرت به جذب آنها نکردند.

جذب هزار نیروی پیش دبستانی



وی افزود: از سال 65تا 83 نیروی مربی کودک سال به سال افزوده شد تا جائیکه در سال 83بالغ بر 1000نیروی مربی پیش دبستانی در استان مازندران جذب نشده بودند و آنها به همراه نیروهایی از استانهای دیگر با تجمع در جلوی درب استانداری ، مجلس، وزارتخانه فشارهائی به اداره کل آموزش و پرورش آوردند تا تعیین وضعیت شوند.



رئیس امور اداری آموزش و پرورش مازندران با مرور بر روند مراجعات مسوولین استانی آن سالها به وزارتخانه و پیگیری مشکلات هزار و 27نفر مربی پیش دبستان استان، گفت:از سوی مجلس در تاریخ 7/7/83مجوز جذب 40هزار مربی به آموزش و پرورش استانهای کشور داده شد.



این مسوول اذعان کرد: در میان مربیان مازندرانی که به تنهائی یکهزار و 27نفر بودند از استانهای دیگر کشور 1800مربی نیز پیگیری تعیین وضعیت خود شدند و آمار کمتری نسبت به مازندران بود چراکه مربیان پیش دبستانی استانهای دیگر از سالهای 68و 73به همراه مجوزهای استخدام جذب آموزش و پرورش استان خود شده بودند .



شرج پور در ادامه خاطر نشان کرد : با ارسال مجوز آموزش و پرورش مازندران 1000مربی پیش دبستان و 1000مربی نهضت در سال 84 و 85را جذب نمود ولی بازهم مرحله اول جذب تمام این افراد را پوشش نداد با وجود آنکه مازندران پیشتاز مصوب مجلس بود.



وی ادامه داد: در سال بعد، از محل مجوز خروجی های آموزش و پرورش و بنابر قانون برنامه توسعه این سازمان توانست 50درصد خروجی ها را از محل استخدام پیمانی با وجود فراوانی جذب آموزش و پرورش نماید.



رئیس امور اداری آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه بعد از جذب این مربیان خواهان احتساب سنوات خدمت شدند و برای حل این مشکل خود به دیوان عدالت اداری طرح دعوی کردند و از سوی دیوان نیز برای 11نفر رای صادر شد.



شرج پور با اشاره به اینکه رای دیوان برای یک نفر قابل اعمال است افزود: با همه دفاعیه هائی که شد و نیز با وجود آنکه این مربیان سوابق دولتی نداشتند دیوان رای به احتساب سوابق آنها را صادر نمود.



وی با یادآوری اینکه بقیه مربیان نیز بیکار ننشستند و پیگیر احتساب سوابق شدند گفت: هیات عمومی دیوان در شهریور سال 88رایی صادر می کند مبنی بر اینکه رای دیوان قابل تسری است که در این میان اداره حقوقی آموزش و پرورش به این رای معترض گردید که نباید این احتساب خدمت صورت گیرد.



رئیس امور اداری آموزش و پرورش مازندران افزود: با فشارهائی که از سوی مربیان شد در سال 89 به ما دستور احتساب سوابق خدمت داده شد بطوریکه برای تامین اعتبار کل مبلغ بدهی که می بایست 3برابر دستمزد مبلغ تعیین می شد با 2برابر دستمزد بدهی ما به تامین اجتماعی مبلغ 15میلیارد و 700میلیون تومان اعلام شد.



شرج پور در ادامه اظهار نمود: از آنجائیکه می بایست 8.5درصد را مستخدم و بقیه را آموزش و پرورش به عنوان کارفرما بپردازد وزارت آموزش و پرورش با توجه به اینکه مبلغ بدهی ما زیاد بود و نیز محدودیت های اعتباری در وزارتخانه اعلام نمود که نمی تواند این مبلغ را پرداخت کند.



وی خاطر نشان کرد: این معلمان که اکنون در آستانه سن 55سالگی و بازنشستگی به سر می برند و در حکم استخدامشان 8سال سابقه کار درج شده و از لحاظ جسمی توانائی ادامه کار را ندارند .



رئیس امور اداری آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه از مقام عالی دولت در استان درخواست می کنم مکاتبه ای با وزارتخانه صورت گیرد و کمیته ای با حضور تامین اجتماعی ، آموزش و پرورش و وزارتخانه تشکیل شود تا این مشکل مرتفع شود.



شرج پور خواستار پیگیری مشکل این دسته از مربیان ازطریق مجمع نمایندگان استان شد.