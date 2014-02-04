به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مهلت ثبت‌نام در هشتمين‌كنفرانس ملي و پنجمين‌كنفرانس بين‌المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي تا 15 بهمن 92 تمديد شد.

این کنفرانس توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با همكاري انجمن علمي يادگيري الكترونيكي ايران (يادا) برگزار خواهد شد.

محورهای موضوعی اين كنفرانس شامل وجوه مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی، یادگیری‌، یاددهی، طراحی، روش‌شناسی و هنر تعلیم، جنبه‌های راهبردی، مدیریت و سازمان‌دهی یادگیری الکترونیکی و نیز تضمین کیفیت، ارزشیابی، ارزیابی و اعتبارسنجی در یادگیری الکترونیکی می شود.

در همین حال در این کنفرانس جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام یادگیری الکترونیکی و کاربردها و موردپژوهی‌ها در نظام یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد.

اطلاعات مورد نياز برای ثبت‌نام در وبگاه کنفرانس به نشانی http://www.icelet.ir در دسترس است.