به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مهلت ثبتنام در هشتمينكنفرانس ملي و پنجمينكنفرانس بينالمللي يادگيري و آموزش الكترونيكي تا 15 بهمن 92 تمديد شد.
این کنفرانس توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با همكاري انجمن علمي يادگيري الكترونيكي ايران (يادا) برگزار خواهد شد.
محورهای موضوعی اين كنفرانس شامل وجوه مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی، یادگیری، یاددهی، طراحی، روششناسی و هنر تعلیم، جنبههای راهبردی، مدیریت و سازماندهی یادگیری الکترونیکی و نیز تضمین کیفیت، ارزشیابی، ارزیابی و اعتبارسنجی در یادگیری الکترونیکی می شود.
در همین حال در این کنفرانس جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام یادگیری الکترونیکی و کاربردها و موردپژوهیها در نظام یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد.
اطلاعات مورد نياز برای ثبتنام در وبگاه کنفرانس به نشانی http://www.icelet.ir در دسترس است.
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