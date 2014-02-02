2 پروژه عمرانی دامغان به بهره برداری می رسد

مرتضی علی آبادی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی قابل افتتاح دامغان به مناسبت دهه فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سفر یک روزه استاندار سمنان به شهرستان دامغان طی روز سه شنبه هفته جاری و مصادف با چهارمین روز از دهه مبارک فجر، اظهار داشت: در این روز دو پروژه افتتاح، عملیات اجرایی یک پروژه آغاز و از چهار پروژه نیز بازدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه محمد وکیلی استاندار سمنان در راس هیئتی به شهرستان دامغان سفر خواهد کرد، تصریح کرد: در جریان این سفر کار افتتاح همزمان پروژه های عمرانی شهرستان در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

فرماندار شهرستان دامغان یادآور شد: بهره برداری از جایگاه CNG شهید داوودالموسوی و افتتاح همزمان پروژه های شهرداری دامغان، کلنگ زنی احداث پروژه 76 واحد مسکونی گلستان 2 واقع در شهرک گلستان، بازدید از شرکت کاراسازه متین (کویر خودرو)، بازدید از شرکت فولاد کویر از دیگر برنامه های این سفر خواهد بود.

علی آبادی خاطر نشان ساحت: بازدید از پروژه تقاطع غیر همسطح شهر امیریه و بازدید و افتتاح ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی امیر آباد و دیدار با خانواده سردار شهید محمد علی مشهد از دیگر برنامه های سفر استاندار سمنان به شهر امیریه در روز سه شنبه 15 بهمن ماه خواهد بود.

وی همچنین از دیدار استاندار و هیئت همراه با خانواده جانباز 70 درصد سید محمد طباطبایی خبر داد و تصریح کرد: در ایام الله دهه مبارک فجر 30 پروژه عمرانی در شهرستان دامغان با اعتبار 14 میلیارد و 789 میلیون تومان افتتاح خواهد شد.

فرماندار شهرستان دامغان اضافه کرد: این تعداد پروژه از محل اعتبارات ملی، استانی و سایر منابع تامین و هزینه شده است.

علی آبادی همچنین در خاتمه، از آغاز عملیات اجرایی 10 پروژه عمرانی در شهرستان دامغان با اعتبار 45 میلیارد و 622 میلیون تومان در ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.