نمایشگاه تولیدات و فروش کانون پرورش فکری خورموج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر نمایشگاه تولیدات و فروش آثار هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان خورموج با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مسئول کانون پرورش فکری و کودکان شهرستان دشتی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار نقاشی،سفالگری،کارهای دستی اعضای کانون و موسسه قرآنی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
مرضیه متین با اشاره به اینکه نمایشگاه مذکور تا پایان دهه مبارک فجر دائر است افزود:180 اثر نقاشی،80 شعر و داستان، 60 کاردستی،50سفالگر و30 عروسک توسط اعضای کانون و موسسه قرآنی در این نمایشگاه برپا شده است.
وی خاطر نشان کرد: در ایستگاه نقاشی و سفالگری 120 دانش آموز حضور یافتند و در برنامههای معرفی وقایع ایام و قصه گویی و شعر شرکت کردند.
متین یادآور شد: در طول این دهه برنامههای همچون برپایی نشریه دیواری، کارگاه انمیشن، صبح شعر و داستان، ایستگاه قصه و خاطرات انقلاب و جشن انقلاب با حضور بچه ها برگزار می شود.
نظر شما