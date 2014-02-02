احتمال افت گاز در آمل/ تخریب سقف 47 واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر رسولی بعد از ظهر یکشنبه در سومین جلسه مدیریت بحران این شهرستان با تاکید براینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی فعال در ستاد باید آمادگی کامل قبل از قطعی گاز در آمل را داشته باشند، اظهار داشت: باید نسبت به ذخیره‌سازی سوخت مدیریت مناسبی از سوی مدیران صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه اداره بازرگانی و اتحادیه نانوایان مراقب ذخیره سوخت واحدهای خبازی باشند، اذعان داشت: واحدهایی که تاکنون برای ذخیره‌سازی سوخت اقدام نکردند با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در این امر تلاش کنند.

رسولی با بیان اینکه قسمت شمالی، جنوب غربی و شمال‌غربی شهرستان آمل شاهد بیشترین بارش برف را بوده است، تصریح کرد: هم‌اکنون هموطنان ما در شهرستان‌های غرب با مشکلات زیادی مواجه هستند که باید برای کمک به آنها آمادگی خود را اعلام کرد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان آمل از ارسال دو دستگاه خودرو حمل نان برای مردم دو شهرستان تنکابن و رامسر خبرداد و گفت: با تعامل 10 واحد خبازی این شهرستان 12هزار و 500 قرص نان به تنکابن ارسال و 10هزار قرص دیگر آماده برای فرستادن به دو شهرستان غرب استان است.

وی با هشدار به مردم آمل از کاستن بارش برف در این شهرستان و شروع یخ‌زدگی از غروب امروز بیان داشت: هم‌اکنون راه‌های مواصلاتی روستایی در این شهرستان باز و هیچ‌گونه قطعی آب و برق در آمل گزارش نشده است.

رسولی خاطرنشان کرد: بدلیل شدت برف و یخ‌زدگی خیابان‌ها و جاده‌ها مدارس شهرستان آمل فردا تعطیل خواهد بود.

رئیس اداره بنیاد مسکن شهرستان آمل نیز در این جلسه با اعلام اینکه در طوفان شدید سه شب گذشته 96واحد مسکونی دچار آسیب‌دیدگی شدند، اذعان داشت: از این تعداد حدود 47واحد سربندی آن به طور صد درصد تخریب شده است.

اسماعیل علوی اظهار داشت: این واحدهای آسیب‌دیده جدی جهت تعمیر و بازسازی سقف منازل به صندوق مهر رضا معرفی شده و از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند.

وی اضافه کرد: تعداد دیگری نیز از سوی قرض‌الحسنه بنیاد به سایر بانک‌ها جهت دریافت وام معرفی شدند.

علوی بیان داشت: همچنین با هماهنگی لازم و پوشش سربندی این منازل بنیاد مسکن آمل ایرانیت‌هایی به این واحدهای آسیب‌دیده داده شد.