شکوائیه علمای بحرینی به بان کی مون/نظامیان آل خلیفه به برخی مناطق یورش بردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: صبح امروز دوم فوریه 2014 تعدادی از علمای شیعی در مسجد امام صادق (ع) تجمعی در همبستگی با شورای علمای بحرین برگزار کردند.

در این تجمع دهها نفر از علمای دینی از جمله آیت الله عیسی احمد قاسم، اساتید حوزه علمیه شکوائیه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره انحلال شورای اسلامی علمای بحرین تنظیم کردند.

در شکوائیه علمای بحرین آمده است: توجه شما را به جنایت انسانی شامل صدور حکم قضایی دادگاه بحرینی درباره انحلال شورای اسلامی علما جلب می کنیم. این اقدام جفا در حق انسانی ما در ایفای نقش دینی مطابق مواد 18،19 و 27 پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بحرین در سال 2006 آن را امضا کرده است.

در این شکوائیه بیان شده است: از شما می خواهیم که به نقش خود در این باره عمل کنید و از مسئولان رژیم بحرین بخواهید که از اعمال محدودیتها علیه آزادی های دینی و بیان دست بردارند و آنها را وادار به لغو این حکمی که حقوق ما را سلب کرده است، کنید.

از سوی دیگر میثم السلمان مسئول بخش آزادی های دینی مرکز پیگیری حقوق بشر بحرین انحلال شورای اسلامی علمای بحرین را را اقدامی غیرقانونی و مغایر با تعهدات بین المللی رژیم بحرین دانست.

وی از علمای دینی و موسسات دینی در اقصا نقاط دنیا خواست که از رژیم بحرین بخواهند که این رفتار ظالمانه را تغییر دهد و از انحلال شورای اسلامی علما صرف نظر کند و به معاهدات و منشورهای بین المللی حقوق بشر پایبند باشد.

خبر دیگر اینکه تجمع ملی دموکراتیک پکپارچه بحرین اقدام مسئولان مصری در بازداشت فاضل عباس دبیر کل این جمعیت در فرودگاه قاهره برای چند ساعت و اجازه ندادن به وی برای ورود به مصر را محکوم کردند.

جمعیت ملی دموکراتیک یکپارچه این اقدام مسئولان مصری را مغایر با اهداف انقلاب های 25 ژانویه و سی ام ژوئن دانست و بیان کرد: در زمان رژیم حسنی مبارک اجازه ورود مخالفان بحرینی به مصر داده می شد.مصر بهتر است استقلال رای داشته باشد و تحت تاثیر کشورهای پترو دلار(کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان) قرار نگیرد.

در این بیانیه رژیم بحرین مسئول توزیع فهرست مخالفان به دیگر کشورها برای اجازه ندادن به این فعالان برای ورود به این کشورها است.

همچنین نظامیان رژیم بحرین تعدادی از جوانان بحرینی را با یورش به مناطق جبله حبشی، شهرکان، سلماباد جد حفص بازداشت کردند.

دراین حملات افرادی که یونیفرم نظامی بر تن نداشتند نیز مشارکت داشتند.

جمعیت الوفاق بحرین این اقدام را در راستای ترساندن ساکنان و هتک حرمت منازل به شکل تروریستی توصیف کرد.

خبر دیگر اینکه عبداللطیف المحمود رئیس جمعیت الوحده بحرین گفت: عملکرد منفی رژیم در بسیاری از پرونده های از جمله پرونده های امنیتی عامل اساسی بحران کنونی در کشور است. وزارت دادگستری بحرین معیارهای دوگانه ای در برابر اهل تسنن و مذهب جعفری دارد.

از سوی دیگر انجمن مدنی وابسته به کشورهای حوزه خلیج فارس احمد جابر الفردان عکاس بحرینی را یکی از شخصیتهای موثر رسانه ای در این کشورها معرفی کرد.