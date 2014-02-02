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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۳

طالبی:

مشکلی در امر سوخت رسانی در مازندران نداریم

مشکلی در امر سوخت رسانی در مازندران نداریم

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره به بارش برف در منطقه گفت: مشکلی در امر سوخت رسانی به هم استانیها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی طالبی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به توزیع بیش از میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در روز گذشته در منطقه گفت: کاهش دما مشکلی را در امر سوخت رسانی ایجاد نکرده است.

وی اظهار داشت: 754 هزار لیتر نفت سفید بین روستئیان منطقه و مناطق صصعب العبور ماند سوادکوه، هزار جریب، بابل کنار، لفور، هراز و ... توزیع شد و در این روز 2.8 میلوین لیتر بنزین مععمولی نیز توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه نگرانی در زمینه تامین سوخت وجود ندارد، اظهار داشت: چهار میلیون لیتر نفت کوره نیز برای نیروگاه نکا ارسال شده است.

طالبی با اشاره به کشف و ضبط دو هزار و 500 لیتر نفت گاز، گفت: انی میزان در راستای نظارت و بازرسی از جایگاهها و فروشندگیهای تابعه کشف شد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی ساری، همکاری و اطلاع رسانی مردم در زمینه عرضه سوخت قاچاق و خارج از شبکه را خواستار شد.

کد مطلب 2227291

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