مهمترین دستاوردهای مخابراتی ایران/ 96 درصد مردم تحت پوشش موبایل

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به دستاوردهای مخابرات ایران طی چند سال گذشته از پوشش 96 درصدی تلفن همراه به نسبت جمعیت کشور حکایت دارد.

رسیدن به 61.5 میلیون مشترک تلفن همراه و بروز رسانی دایری موبایل در سراسر کشور، پوشش تلفن همراه در تمامی شهرها و 46 هزار روستا، برخورداری از شبکه تلفن ثابت با 27.8 میلیون مشترک از دیگر دستاوردهای مخابراتی کشور محسوب می شود.

در همین حال شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که در 4 سال اخیر و در راستای خصوصی سازی از 43 هزار و 700 پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری مبلغی بالغ بر 3600 میلیارد تومان بهره‌ برداری کرده است.

برخورداری 53 هزار روستا از ارتباط مخابراتی، بهره مندی 10 هزار روستا از خدمات ICT روستایی و به روزرسانی دایری تلفن ثابت در اکثر مراکز تلفنی و نیز پوشش 71 هزار کیلومتر از جاده های کشور به فناوری موبایل از دیگر اقدامات صورت گرفته پس از پیروی انقلاب اسلامی است.

در این دستاوردهای به نصب 24 هزار آنتن BTS و توسعه کمی و کیفی خدمات ارزش افزوده به مشترکان و توسعه شبکه فناوری اطلاعات شامل 30 میلیون کاربر اینترنت، 1.8 میلیون مشترک adsl و 2.7 میلیون پورت منصوبه دیتا و برقرار سازی ارتباط رومینگ بین الملل با 112 کشور و 273 اپراتور موبایل اشاره شده است.

شرکت مخابرات ایران از جمله دستاوردها و افتخارات خود به پرداخت 1845 ریال سود در 6 سال اخیر به ازای هر سهم، پرداخت سود 114 هزار میلیارد ریالی به دولت در 6 سال اخیر، کسب رتبه چهارم در اشتغال زایی و کسب رتبه برتر در بین شرکتهای بورس اوراق بهادار اشاره کرده است.

براساس اعلام شرکت مخابرات، تحقق کامل خصوصی سازی در مخابرات از سال 1388 به عنوان یک الگو و تجربه موفق خصوصی سازی در کشور، ورود سهام شرکت مخابرات ایران به بورس اوراق بهادار در تاریخ مرداد 87 و ورود سهام شرکت ارتباطات سیار به فرابورس در آذر 89 و اجرای پروژه تغییر ساختار از سال 1391 از جمله سایر این دستاوردها محسوب می شود.

کسب رتبه اول در سودآوری، تشکیل شرکت ارتباطات ثابت ایران در سال 91 با برند آشنای اول، کسب رتبه هفتم در فروش و کسب رتبه اول در ایجاد ارزش افزوده از دیگر افتخارات مخابرات اعلام شده است.

این شرکت بر کاهش مبلغ ودیعه اولیه تلفن همراه دائمی در چند مرحله و رسیدن به مبلغ 163 هزار تومان از آبان 1392 و نیز کاهش ودیعه تلفن ثابت از 102 هزار تومان به 52 هزار تومان در مرداد ماه 1387 به عنوان 34 دستاورد مهم مخابراتی کشور در سالهای پیروزی انقلاب تاکید کرده است.

