اصلی ترین دغدغه دولت نجات دریاچه ارومیه است/ سوء مدیریت ها عامل مرگ دریاچه ارومیه

به گزارش مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر یکشنبه در همایش تالاب ها با بیان اینکه مرگ دریاچه ارومیه جنایت مدیران گذشته است، گفت: مدیران گذشته با سوء مدیریت خود باعث نابودی و مرگ دریاچه ارومیه شدند.

وی مردم را حامیان اصلی محیط زیست دانست و افزود: مردم حامیان اصلی محیط زیست هستند و برای احیای دریاچه ارومیه پشتیبان دولت در انجام اقدامات برای این امر هستند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم آذربایجان حسرت سر سبزی شهر تبریز را دارند، اظهار داشت: شهر تبریز در گذشته با نام شهر باغات در کشور شناخته شده بود اما مدیران گذشته با از بین بردن فضای سبز و تبدیل آنها به واحدهای مسکونی نام سبز تبریز را نابود کردند.

جبارزاده همچنین در ادامه گفت: مدیران گذشته برای تامین اعتبار دولت به بهای نابودی فضای سبز اقدام به ساخت واحدهای مسکونی می کردند.

وی تاکید کرد: آمار تالاب های استان باید شناسایی شود تا بر اساس تعداد تالاب ها اقدامات اساسی برای پیشگیری خشکی آنها صورت گیرد.