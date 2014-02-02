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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۷

جبارزاده:

اصلی ترین دغدغه دولت نجات دریاچه ارومیه است/ سوء مدیریت ها عامل مرگ دریاچه ارومیه

اصلی ترین دغدغه دولت نجات دریاچه ارومیه است/ سوء مدیریت ها عامل مرگ دریاچه ارومیه

تبریز- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی اصلی ترین دغدغه دولت تدبیر و امید را حفظ محیط زیست و احیای دریاچه ارومیه دانست.

به گزارش مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر یکشنبه در همایش تالاب ها با بیان اینکه مرگ دریاچه ارومیه جنایت مدیران گذشته است، گفت: مدیران گذشته با سوء مدیریت خود باعث نابودی و مرگ دریاچه ارومیه شدند.

وی مردم را حامیان اصلی محیط زیست دانست و افزود: مردم حامیان اصلی محیط زیست هستند و برای احیای دریاچه ارومیه پشتیبان دولت در انجام اقدامات برای این امر هستند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم آذربایجان حسرت سر سبزی شهر تبریز را دارند، اظهار داشت: شهر تبریز در گذشته با نام شهر باغات در کشور شناخته شده بود اما مدیران گذشته با از بین بردن فضای سبز و تبدیل آنها به واحدهای مسکونی نام سبز تبریز را نابود کردند.  

جبارزاده همچنین در ادامه گفت: مدیران گذشته برای تامین اعتبار دولت به بهای نابودی فضای سبز اقدام به ساخت واحدهای مسکونی می کردند.

وی تاکید کرد: آمار تالاب های استان باید شناسایی شود تا بر اساس تعداد تالاب ها اقدامات اساسی برای پیشگیری خشکی آنها صورت گیرد.

کد مطلب 2227300

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