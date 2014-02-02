13 طرح تولیدی و کشاورزی در ازنا به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، نبی اله هداوند ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح یک طرح تولیدی بخش کشاورزی در ازنا اظهار داشت: امروز یک طرح پرورش مرغ گوشتی 20 هزار قطعه ای با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و جمعی از مسئولین شهرستان ازنا در روستای گلیجرد به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح در مجموع سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است بیان داشت: از این مقدار سه میلیارد و 150 میلیون ريال سهم دولت و مابقی سهم متقاضی بوده است.

وی با بیان اینکه این مقدار اعتبار از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی سال 91 هزینه شده است افزود: با افتتاح این طرح برای سه نفر اشتغال پایدار ایجاد می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا همچنین از افتتاح 13 طرح تولیدی و خدماتی دیگر سازمان جهاد کشاورزی در دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهرستان خبر داد.

هداوند افزود: این طرح ها شامل پروار بندی گوساله، پرورش بوقلمون، پرورش ماهیان سردآبی و آبیاری بارانی هستند که در روزهای آینده به بهره برداری می رسند.