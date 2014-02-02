۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۲۱

هداوند:

13 طرح تولیدی و کشاورزی در ازنا به بهره برداری می رسد

ازنا - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا از افتتاح 13 طرح تولیدی و خدماتی سازمان جهاد کشاورزی در دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نبی اله هداوند ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح یک طرح تولیدی بخش کشاورزی در ازنا اظهار داشت: امروز یک طرح پرورش مرغ گوشتی 20 هزار قطعه ای با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و جمعی از مسئولین شهرستان ازنا در روستای گلیجرد به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح در مجموع سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است بیان داشت: از این مقدار سه میلیارد و 150 میلیون ريال سهم دولت و مابقی سهم متقاضی بوده است.

وی با بیان اینکه این مقدار اعتبار از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی سال 91 هزینه شده است افزود: با افتتاح این طرح برای سه نفر اشتغال پایدار ایجاد می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا همچنین از افتتاح 13 طرح تولیدی و خدماتی دیگر سازمان جهاد کشاورزی در دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهرستان خبر داد.

هداوند افزود: این طرح ها شامل پروار بندی گوساله، پرورش بوقلمون، پرورش ماهیان سردآبی و آبیاری بارانی هستند که در روزهای آینده به بهره برداری می رسند.

