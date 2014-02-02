  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۱۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری روز پایانی از مرحله گروهی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و برگزاری چهاردهمين جلسه ستاد بازی‎هاى پاراآسيايى اينچئون 2014 و پارالمپيك ريو دو ژانيرو 2016 از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهاردهم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سوم ربیع الثانی سال 1435 هجری قمری و سوم فوریه سال 2014 میلادی.

- مرحله گروهی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا امروز با برگزاری 3 دیدار زیر از گروه B به پایان می‌رسد:
* عمان - امارات
* کویت - عراق
* قطر - ژاپن

- چهاردهمين جلسه ستاد بازی‎هاى پاراآسيايى اينچئون 2014 و پارالمپيك ريو دو ژانيرو 2016 امروز به رياست محمود خسروى وفا، رئيس كميته ملى پارالمپيك، برگزار می‌شود.

- هفته بیستم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده بندی به این شرح است:
* ذوب‌آهن اصفهان - استقلال زرین قشم (ساعت 15 - سالن  ملت اصفهان)
* افرا خلیج فارس - هفت الماس قزوین (ساعت 15 - تالار بسکتبال آزادی)
* پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)
* همیاری زنجان - نیروی زمینی (ساعت 16 - سالن انقلاب زنجان)
* ماهان اصفهان - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)
* مهرام تهران - صنایع پتروشیمی بندرامام (ساعت 17:20 - تالار بسکتبال آزادی)

- نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان تیم‌های استقلال و مس کرمان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی ساعت 13 امروز در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود.

- هفته هجدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه "الف" به پایان می‌رسد:
* پدیده مشهد - گیتی پسند اصفهان

کد مطلب 2227324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها