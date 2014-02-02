تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهاردهم بهمنماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سوم ربیع الثانی سال 1435 هجری قمری و سوم فوریه سال 2014 میلادی.
- مرحله گروهی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا امروز با برگزاری 3 دیدار زیر از گروه B به پایان میرسد:
* عمان - امارات
* کویت - عراق
* قطر - ژاپن
- چهاردهمين جلسه ستاد بازیهاى پاراآسيايى اينچئون 2014 و پارالمپيك ريو دو ژانيرو 2016 امروز به رياست محمود خسروى وفا، رئيس كميته ملى پارالمپيك، برگزار میشود.
- هفته بیستم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول رده بندی به این شرح است:
* ذوبآهن اصفهان - استقلال زرین قشم (ساعت 15 - سالن ملت اصفهان)
* افرا خلیج فارس - هفت الماس قزوین (ساعت 15 - تالار بسکتبال آزادی)
* پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)
* همیاری زنجان - نیروی زمینی (ساعت 16 - سالن انقلاب زنجان)
* ماهان اصفهان - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)
* مهرام تهران - صنایع پتروشیمی بندرامام (ساعت 17:20 - تالار بسکتبال آزادی)
- نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان تیمهای استقلال و مس کرمان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی ساعت 13 امروز در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار میشود.
- هفته هجدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه "الف" به پایان میرسد:
* پدیده مشهد - گیتی پسند اصفهان
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