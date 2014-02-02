وقوع سیلاب در جنوب کرمان/ بارش تگرگ کشاورزان را غافلگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مرادی عصر یکشنبه در بازدید از مزارع این شهرستان گفت: بارندگی های روزهای اخیر خسارات قابل توجهی به کشاورزان وارد کرده است.

وی به کشاورزان توصیه کرد قبل از بروز چنین حوادثی مزارع خود را بیمه کنند تا در صورت بروز خسارات بتوانند از مزایای بیمه استفاده کنند.

وی شغل اصلی مردم این شهرستان را کشاورزی و دامداری اعلام کرد و گفت: هم اکنون در فصل کشت گوجه فرهنگی هستیم و بارش تگرگ شدید در منطقه به 900 هکتار از مزارع رودبار خسارت وارد کرده است.

وی گفت: در برآوردهای اولیه این مزارع از 20 تا 60 درصد آسیب دیده اند.

وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در روز های آینده از کشاورزان خواست تمهیدات لازم را به عمل آورند.

بارندگیهای روزهای اخیر خساراتی به بخشهای راه و کشاورزی شهرستانهای جنوبی استان کرمان وارد کرده است.