علیرضا فغانی داور پیکار تراکتورسازی و فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور در فصل 92 روز سه شنبه با دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز با فولاد خوزستان و استقلال تهران با مس کرمان سپری می شود تا چهره تیم های فینالیست مشخص شود.

بر این اساس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در این دو بازی را اعلام کرد که طبق آن، علیرضا فغانی دیدار دو تیم تراکتورسازی و فولاد را سوت خواهد زد.

در این بازی فغانی را حسن کامرانی فر و محمدرضا منصوری به عنوان کمک داور یاری خواهند کرد. همچنین پیروز سیف اله پور داور چهارم این دیدار خواهد بود و مسعود مرادی نیز بر عملکرد تیم داوری نظارت خواهد داشت.

تورج حق وردي، رضا سخندان، سعيد قاسمي و محمدرضا فغاني نیز تیم داوری دیدار استقلال و مس را تشکسل می دهند و عبداله باعزم نیز ناظر این بازی است.

دیدار تیم های تراکتورسازی و فولاد از ساعت 14:30 روز سه شنبه 15 بهمن در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد و استقلال و مس نیز از ساعت 17 همان روز در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی یکدیگر قرار می گیرند.

تیم های پیروز این دو بازی به فینال بیست و هفتمین دوره رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور صعود می کنند.