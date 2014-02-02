مهمترین ویژگی انقلاب، استقلال از بیگانگان است/ وحدت در مقابل دشمنان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان و فرماندهان بسیج صدا و سیما، اهمیت و جایگاه اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) و لزوم بهره‌مندی جوانان از نوع صحیح آن را مورد توجه قرار داد و گفت: برخی از تهدیدات آمریکا می‌ترسند ولی باید بدانیم که جمهوری اسلامی همواره با این دست تهدیدات روبه‌رو بوده و با توکل بر خداوند و پیروی از دستورات اهل‌بیت و ولایت فقیه توانسته است به راه خود ادامه دهد.

وی افزود: استقلال از بیگانگان به ویژه غربی‌ها مهمترین ویژگی جمهوری اسلامی است؛ این سخن امام راحل را از یاد نبریم که فرمودند اگر یک ناو آمریکایی بخواهد وارد آب‌های ما شود نابودش می‌کنیم زیرا این خط فکری بود که توانست ملت ایران را به پیروزی برساند.

تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه امام راحل همواره در مسیری که ائمه اطهار (ع) نشان داده بودند حرکت می‌کرد، گفت: تکیه بر توان داخلی و اعتماد به مردم سیاست فکری ایشان بود و امام عقیده داشت در این صورت می‌توانیم به موفقیت دست یابیم.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی همه اقشار و نهادها دارای وظایفی هستند که در این میان باید به نقش مهم رسانه‌ها توجه داشت؛ جامعه اسلامی از همان ابتدا با حصر رسانه‌ای مواجه بوده ولی توانسته است با تلاش خود به موفقیت‌های خوبی برسد زیرا مدیرانی بر رسانه‌ها نظارت می‌کردند که راه موفقیت و رشد کشور را با وجود حملات گوناگون و تهدیدات همیشگی دشمنان به خوبی شناخته‌اند.

حجت الاسلام سعیدی ترسیم چهره‌ای مناسب و شایسته از اهل‌بیت از سوی رسانه‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: در این میان می‌توان قیام اباعبدالله (ع) را به عنوان الگویی کامل و جامع در زمینه دفاع از دین و حراست از اعتقادات مذهبی معرفی کرد.

امام جمعه قم عنوان کرد: در نظام اسلامی نباید شاهد اختلاف باشیم؛ وحدت در مقابل دشمنان اسلام و انقلاب امری ضروری است و رهبر معظم انقلاب هم بارها بر این این مسئله تاکید کرده‌اند.

وی در خاتمه بیداری اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: رسانه‌ها باید به این مسئله به صورت جدی ورود پیدا کنند زیرا انقلاب اسلامی بود که زمینه این بیداری را فراهم کرد و در حقیقت می‌توان امام خمینی (ره) را شخصیتی تاثیرگذار بر این جریان دانست.

در مقابله با جنگ نرم، صداوسیما نقش مهم و تاثیرگذار دارد

گردهمایی مسئولان و فرماندهان بسیج رسانه ملی و اولین دوره آموزشی تربیت مدرس جنگ نرم در شهر مقدس قم آغاز بکار کرد.

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب اسلامی با استفاده از شبکه های مختلف تبلیغاتی، فرهنگ و اعتقادات ملت ایران را نشانه گرفته اند، گفت: رسانه ملی باید بیش از پیش درراستای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی تلاش کند.

حجت الاسلام والمسلمین تویسرکانی با اشاره به جایگاه مهم صدا وسیما افزود: صدا وسیما در جامعه از جایگاه ویژه و تاثیر گذاری برخوردار است و از همین روست که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از اهمیت بالای این نهاد سخن می گویند و اشاره دارند که تاثیر این دستگاه به قدری بالاست که با هیچ دستگاه دیگری قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه ظرافت و تیزبینی از شاخصه های بسیج صداوسیما باید باشد، افزود: نیروهای توانمند بسیج صداوسیما می توانند برای استمرار و تحکیم انقلاب اسلامی با توجه بیشتر به فرهنگ و عمق بخشیدن به مباحث فرهنگی گام های مؤثری بردارند.

نماینده ولی فقیه در بسیج مستضعفین پخش برنامه های تاثیر گزار صداوسیما برای آگاهی سازی جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان را از وظایف اصلی این سازمان برشمرد و گفت: بسیجیان رسانه ملی به عنوان افسران مقابله با جنگ نرم، می توانند در قالب هنر آثار ارزشمندی را در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن برنامه ریزی و اجرا نمایند، چراکه ترویج فرهنگ اسلامی در قالب هنر تأثیر ماندگارتری خواهد داشت.

حجت السلام تویسرکانی ادامه داد: جنگ نرم به مراتب مهمتر از جنگ سخت است چراکه تاثیر گذاری آن بر فکر و اندیشه هاست و ابزاری که در جنگ نرم استفاده می شود مانند رسانه، اینترنت، ماهواره، رادیو، مطبوعات و ... می تواند به نوعی از جنگ سخت هم تاثیر گذار تر باشد.

وی در ادامه بر نقش مهم بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در به قدرت رسیدن ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: یکی از دلایل عمده ای که ایران در گفت و گوهای بین المللی و عملیات روانی دارای موفقیت است، بهره گیری از گفتمان جدیدی بود که حضرت امام خمینی (ره) وارد ادبیات ما کردند.

وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم امام خمینی (ره) را خوب بشناسیم باید از سخنان و رفتارهای ایشان الگو برداری کنیم. امام بزرگوار در سال های پایانی عمر پربرکت خویش بر اسلام ناب محمدی (ص) بیش از پیش تاکید داشتند و رمز پیروزی امروز ما نیز تلاش در جهت مستحکم تر کردن پایه های اسلام ناب محمدی (ص) و گسترش آن در سطح جهان است.

حجت الاسلام تویسرکانی اظهار داشت: به فرموده امام خمینی (ره) در مقابل اسلام ناب محمدی (ص)، اسلام آمریکایی قرار گرفته است که مطابق با نظام سرمایه داری غرب بنا شده است.

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به سخنان امام راحل (ره) كه فرمودند تا ولي فقيه در ايران است مردم ايران ديگر سايه هيچ ديكتاتوري را بالاي سر خود نخواهند ديد، گفت: ولي فقيه با پشتيباني مردم و حمايت آنان، حافظ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي است.

رسانه ملی به تنهایی در مقابل هجوم رسانه ای غرب ایستاده است

مراسم افتتاحیه گردهمایی مسئولان و فرماندهان بسیج رسانه ملی و اولین دوره آموزشی تربیت مدرس جنگ نرم با سخنرانی رئیس بسیج صداسیما در مجتمع ولایت قم برگزار شد.

علی اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج رسانه ملی در این مراسم با اشاره به اینکه امروز در سراسر دنیا شاهد آن هستیم که دشمنان به قدرت انقلاب اسلامی اذعان دارند، گفت: رسانه ملی ومتولیان رسانه‌ای کشور می توانند با تولید آثار فاخر در حوزه های دفاع مقدس و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نقش تاثیرگذاری در افکار عمومی ایفا نمایند.

وی با تشریح اهمیت مقابله با دشمن در حوزه جنگ نرم اظهار داشت: بی تردید رسانه ها در خط مقدم مقابله با جنگ نرم دشمن قرار دارند و بیشترین هجمه ها را آنان باید پایخگو باشند.

جعفری تصریح کرد: جنگ نرم یکی از مهمترین مسائل روز کشور است که بایستی ابعاد مختلف آن شناسایی شده و آگاهی بخشی های لازم درباره آن صورت گیرد. اهمیت درک همگانی این حوزه در جامعه باید تبیین شود که همه اینها در زمره رسالت رسانه ها قابل تعریف می شود.

رئیس بسیج رسانه ملی ادامه داد: امروزه رسانه ها نقش تعیین کننده ای در روابط بین الملل سیاسی و فرهنگی بر عهده دارند لذا تاثیر بالایی بر اندیشه و الگوهای ذهنی ایجاد می کنند و این در حالیست که رسانه ملی به تنهایی در مقابل هجمه تمام رسانه های دنیا ایستادگی می کند.

وی تاکید کرد: بسیج رسانه نقطه اتکا و مرجع کسانی است که دل در موارد دینی دارند و با عنایت خداوند تبدیل به یک مجموعه تاثیر گزار در جامعه و حتی منطقه شده است و در سال های اخیر بسیج رسانه قدم های بلندی را برداشته است و امروز بسیج صداوسیما با ظرفیت هایی که در اختیار دارد میتواند در مقابل تهدیدات رسانه ای و مجازی دشمنان با قدرت ایستادگی کند.

جعفری با اشاره به اینکه امروزه تحلیلگران سیاسی و دانشمندان بر تاثیرگزاری انقلاب اسلامی در دنیا اذعان دارند، ادامه داد: وزیر سابق امور خارجه آمریکا در این خصوص گفته بود یکی از دغدغه های بزرگ آمریکا پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی در پایان افزود: اینکه امروز کشور ایران مورد توجه دنیا قرار گرفته است ولایتمداری مردم و رهبری های داهیانه و حکیمانه مقام معظم رهبری است.