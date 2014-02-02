نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان نهاوندی دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر نهاوند دبعدازظهر یکشنبه در آیین گشایش این نمایشگاه اظهار داشت: دهه فجر بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ غنی انقلاب به دانش آموزان و بصیرت افزایی آنان است.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی گفت: اساسی ترین کار فرهنگی در آموزش و پرورش محکم کردن پیوند میان دانش آموزان، آرمان های امام (ره) و انقلاب اسلامی است و لازمه تداوم انقلاب اسلامی، اشاعه فرهنگ غنی آن در بین نسل های آینده و جوانان به ویژه جامعه بزرگ دانش آموزی کشور است.

حجت الاسلام مغیثی افزود: دانش آموزان امروز به دلیل فاصله زمانی که از وقوع و اتفاقات انقلاب دارند، بیش از هر برهه ای نیازمند شناخت دیدگاه، افکار و آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هستند که دهه فجر فرصت مناسبی در راستای رساندن پیام انقلاب به گوش دانش آموزان فراهم آورده که باید با برنامه ریزی صحیح و استفاده از سخنوران توانمند بهره کافی را برد.

وی عنوان کرد: از آنجاییکه نسل جوان و نوجوان کشور اهل تفکر، منطق، تجزیه و تحلیل مسائل است باید آنچه را که دریافت می کند مبتنی بر استدلال منطقی و علمی باشد.

امام جمعه شهر نهاوند اظهار داشت: تنها راه باقی مانده برای دشمن در راستای مبارزه با انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بیگانه نمودن نسل جوان انقلاب با آرمان های امام(ره)، ارزش ها و آرمان های انقلاب است و دشمنان انقلاب اسلامی به روشنی دریافته اند که برای مقابله با انقلا باید جوانان را از راه و گفتار و کردار امام (ره) جدا کنند و نگذارند شور انقلابی و ولایت پذیری در بین این افراد پرورش یابد.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ادامه داد: آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های تعلیم و تربیت، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، نانو، هسته‌ای و پزشکی از جمله نکاتی است که باید در دهه فجر مورد توجه قرار بگیرد.

گفتنی است نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان نهاوندی در حوزه های مختلف تا پایان دهه فجر برای بازدید مردم دایر است.