9 پروژه راه روستایی در لرستان افتتاح می شود

صحبت الله بزرگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه فجر پروژه های احداث و آسفالت راههای روستایی استان تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.

وی احداث راه روستایی امامزاده محمد بن حسن به طول هشت کیلومتر را یکی از این پروژه ها عنوان کرد و افزود: این پروژه از سال 81 آغاز شده و برای تکمیل آن از محل اعتبارات استانی هفت هزار و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: همچنین پروژه راه روستایی "سرآستان" به طول پنج کیلومتر با صرف سه هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات استان از دیگر پروژه های قابل افتتاح بوده که عملیات اجرایی آن از سال 89 آغاز شده است.

بزرگ زاده یادآور شد: احداث راه دسترسی به روستای "سوری لکی" به طول پنج کیلومتر و با صرف دو هزار و 160 میلیون ریال از دیگر پروژه های این بخش است.

وی افزود: این پروژه نیز از سال 90 آغاز و اعتبارات تکمیل آن از محل منابع استانی تامین شده است.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی لرستان از بهره برداری پروژه های راهسازی مربوط به فرعی های روستای واشیان خبر داد و گفت: این پروژه نیز به طول چهار کیلومتر از سال 90 آغاز و برای تکمیل آن دو هزار و 760 میلیون ریال هزینه شده است.

بزرگ زاده همچنین احداث راه دسترسی به روستای "سیالیا" به طول 11 کیلومتر را از پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه از سال 83 آغاز و با صرف هشت هزار و 800 میلیون ریال آماده بهره برداری شده است.

وی احداث راه دسترسی به روستای خوشنام به طول سه کیلومتر و با صرف دو هزار و 400 میلیون ریال، راه دسترسی به روستای حسن گاویار به طول 2.4 کیلومتر و صرف اعتبار دو هزار میلیون ریال، راه دسترسی روستای عدل آباد - شینه به طول هشت کیلومتر و با صرف اعتبار هفت هزار میلیون ریال را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر برشمرد.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی لرستان یادآور شد: همچنین همزمان با این ایام راه دسترسی به روستای عمارت به طول هفت کیلومتر و با صرف اعتباری بالغ بر پنج هزار و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی پس از پنج سال از آغاز پروژه به بهره برداری خواهد رسید.