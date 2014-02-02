به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفایی عصر یکشنبه در نشست مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیار خوبی در راستای توسعه راه‌های استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد اجرای طرح‌های بسیاری در نقاط مختلف استان هستیم.

وی ادامه داد: بهبود وضعیت راه‌ها و افزایش و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها و جاده‌های استان نیز به عنوان یک اولویت در دستور کار بوده است و پروژه‌های مختلفی در این راستا اجرا شده است که شاهد افتتاح بسیاری از پروژه‌ها بوده‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اضافه کرد: رفع نقاط حادثه خیز استان نیز همواره در دستور کار بوده است و گام‌های بسیار خوبی در این راستا برداشته شده است که کاهش میزان تصادفات استان حاصل این تلاش‌ها است.

هزینه 253 میلیارد ریالی رای اجرای طرح‌های راهسازی

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: خدمات بسیار زیادی در دوران نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم ارائه شده است که انعکاس این اقدامات و کارهای صورت گرفته وظیفه مسئولان است که در این زمینه رسانه‌ها نیز همکاری لازم را داشته باشند.

صفایی از افتتاح 21 پروژه راهسازی به مناسبت دهه فجر در بوشهر خبر داد و بیان داشت: برای اجرای این پروژه‌ها بیش از 253 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که امیدواریم رضایت مردم را بتوانیم جلب کنیم.

کلنگ‌زنی هفت پروژه در بخش راه و شهرسازی

وی به برخی از این پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: راه روستایی جاده چاه پیر ـ بنه‌گز، احداث پل نایبند، روکش محور بوشهر کنارتخته و جاده دسترسی به ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر از جمله این طرح‌ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: همچنین در دهه مبارک فجر امسال عملیات اجرایی هفت پروژه در بخش راه و شهرسازی در استان بوشهر آغاز می‌شود.