معنویت و مردم و رهبری مهمترین عوامل پیروزی انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سروستانی عصر یکشنبه در جمع قاریان شهر خورموج با تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر وسالروز پیروزی نظام شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: ایام دهه مبارک فجر سالروز پیروزی نظام اسلامی است نظامی که باعث تحقق انقلاب بنام اسلام با موانع دینی و با محوریت ولایت فقیه شده است و نظامی که باعث از بین بردن حکومت طاغوت و کوتاه کردن دست ظالمان از مرز بوم شده است.

وی به عوامل و راه‌های پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی اشاره و افزود: اولین عامل که باعث پیروزی نظام شکوهمند ایران اسلامی شده عامل ایمان، معنویت و توکل بر خداوند بوده است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: خداوند تبارک و تعالی وعده نصرت می دهد دین خدا را یاری تا خدا شما را یاری دهد عامل ایمان،معنویت و توکل بر خدا باعث شد تا اینکه دست خداوند به کمک ملت ما دراز و باعث پیروزی ملت ایران شود.

وی با اشاره به اینکه دومین عامل که باعث پیروزی شد نقش بی بدیل رهبری وولایت بوده است اضافه کرد: بسیاری از انقلابها قبل از نظام اسلامی شکل گرفته ولی هنوز به سر منزل اصلی خود نرسیده چون انقلاب و نهضت در راس آن یک رهبر دینی مثل امام داشته و امام نیز پیوند خود را با ذات اقدس نزدیک کرده و مردم گرد او حلقه زدند و او را یاری کردند تا باعث پیروزی شود.

اگر از مسیر الهی فاصله گرفتیم و مغرور شدیم قطعا شکست می خوریم

سروستانی تصریح کرد: سومین عامل نیز که از محورهای اساسی انقلاب اسلامی است نقش مردم است مردم وقتی دیدند گفتمان دینی، اسلام و معنویت است آمدند از امام حمایت کردند و لبیک گویان امام شدند و باعث پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطر نشان کرد: عامل معنویت، مردم و رهبری سه محور اساسی که دست به دست هم دادند تا باعث شد انقلاب ما در مقابل قدرت های جهان شکل بگیرد.

سروستانی بیان کرد: امروز هم برای استمرار نظام مقدس جمهوری لازم است این سه محور همواره در اولویت قرار گیرد و اگر خدا ناکرده از مسیر الهی فاصله گرفتیم و مغرور شدیم قطعا شکست می خوریم و این قدرت ذات اقدس الهی بود که باعث پیروزی ما شد.

وی با بیان اینکه در شهرستان ولایی وقرآنی برنامه های فرهنگی، قرآنی به نحو شایسته در حال برگزاری است افزود: حلقه زدن به دور محوریت ولایت انقلاب یکی از مسائل بوده که ما را پیروز می کند و اگر خدا نکرده بی تفاوت شدیم خطراتی پیش رو داریم.

دشمن توطئه های خود را رها نکرده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: حضور مردم، جوانان، زنان و مردان و اقشار مختلف جامعه قبل و بعد از انقلاب دست به دست هم دادند و از انقلاب دفاع کردند و الان هم باید همین‌گونه باشد.

وی اظهار داشت: دشمن توطئه های خود را رها نکرده هر روز با حربه های مختلف وارد می شود می خواهد با حربه های فرهنگی و سیاسی مانع چرخش پرتحرک ایران اسلامی شود غافل از اینکه خداوند نصرت الهی و امام زمان (عج) پشتیبان این مملکت است.

سروستانی بیان کرد:در راس برنامه های دینی پرداختن به امور قرآنی از مسائل مهم است که باید توجه خاصی به آن کرد اگر می بینیم جوانان از مسیر اصلی خارج می شود بخاطر دوری از قرآن است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: در امور تربیتی والدین فرزندانشان را با قرآن آشنا کنند که سفارش و تاکیدات زیادی در این خصوص شده است.